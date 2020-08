El Ayuntamiento de Granadilla sanciona a 65 personas por incumplir la ordenanza municipal de animales

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Seguridad, ha impuesto a lo largo de este año un total de 65 sanciones a propietarios de animales por infringir la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales de Compañía.

Las infracciones más comunes han sido por tener a los perros sueltos o sin bozal; por no estar censados o identificados; por no tener la documentación requerida; por no recoger los excrementos en la vía pública y por tener a las mascotas en espacios públicos no acondicionados para tal fin. Las sanciones en materia de protección de animales se clasifican en leves, graves y muy graves y cuentan con unos importes que oscilan entre 30 y 15.000 euros.

La concejal del área, María Candelaria Rodríguez, señaló que el objetivo principal que se persigue con este tipo de sanciones es garantizar el mantenimiento y la salvaguarda de los animales domésticos, haciéndolos compatibles con la higiene, salud pública y seguridad de las personas y bienes, aspectos que están estipulados en la ordenanza municipal.

Además, la edil señaló que Granadilla cuenta con alrededor de 2.000 perros censados e incide en la importancia de la identificación de los animales para que "en caso de pérdida o accidente podamos recuperarlos o localizar a sus dueños con facilidad".

El Consistorio, a través de la empresa pública Sermugran, ha puesto en marcha diversas campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía para mantener la higiene de los espacios públicos, mediante el reparto de bolsas para la recogida de excrementos y botellines para diluir las micciones de los animales. Además, cabe señalar que el municipio cuenta con lugares habilitados para el paseo y el esparcimiento de las mascotas, como la playa de El Confital.