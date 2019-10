Ayuntamiento de Santa Cruz, Amate, Ecovidrio y taxistas se unen para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama

Publicado 18/10/2019 11:35:22 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Asociación Amate, los taxistas del municipio y otras entidades como Ecovidrio, ha puesto en marcha un conjunto de acciones para visibilizar el Día Internacional del Cáncer de Mama y para poner el acento en la importancia de la prevención y la concienciación.

En rueda de prensa, la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, indicó que Santa Cruz "quiere vestirse de rosa en solidaridad con las personas que han tenido o tienen cáncer de mama" y añadió que sigue siendo primordial que la población sepa que la prevención y la detección precoz son los mejores aliados para mantener alejada esta enfermedad.

Patricia Hernández detalló que hay cientos de mujeres que no se realizan la mamografía cuando son citadas, pues se estima que una de cada tres no acude a revisión: "Esa cifra podemos y debemos rebajarla con información y concienciación. No hay que tener miedo a ir al médico; al revés, nos tiene que asustar no saber cómo nos encontramos y no ir a las revisiones".

Mari Carmen Monfante, presidenta de Amate, dio las gracias al Ayuntamiento y a los taxistas del municipio por contribuir a que la gente sepa que el Día Internacional del Cáncer de Mama "no es uno solo, sino todos los días del año", pero también para lanzar un "mensaje de esperanza", pues se trata de una enfermedad que si es detectada a tiempo, en el 90% de los casos se cura, de ahí la importancia de acudir a revisión.

Monfante señaló que Amate cuenta con 34 mesas repartidas por toda la isla y La Palma para dar a conocer el "enorme" trabajo que realizan cada día y para recaudar fondos que sirven para pagar los sueldos de las 24 personas que trabajan en la asociación, así como para comprar prótesis, bañadores, pelucas, sujetadores o bonos para aquellas personas que tienen que desplazarse en transporte público para asistir a las sesiones de radioterapia.

Precisamente, la Cooperativa de Radiotaxis Santa María ha entregado un donativo de 600 euros a la Asociación Amate y la alcaldesa de Santa Cruz aprovechó para anunciar que en los presupuestos municipales del año que viene, aún pendientes de su aprobación en sesión plenaria, también vendrá recogida una ayuda que irá destinada a esta asociación.

Uno de los taxistas que participan en la iniciativa quiso hacer hincapié en que los hombres no están exentos de sufrir cáncer de mama, y recalcó que en el 100% de los casos suele ser peor porque no toman medidas de prevención y cuando se dan cuenta de que padecen esta enfermedad, ya es tarde; de ahí que también haya lanzado un mensaje a la población masculina para que también den importancia a la revisión.

BATERÍA DE ACCIONES.

Para concienciar sobre el cáncer de mama y para favorecer su lucha, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha cedido a la asociación Amate una pared en la entrada del Viera y Clavijo para que diseñe un mural que contribuya a la concienciación y que será elaborado por un grafitero, lo que, según la alcaldesa, "llamará la atención de las más mujeres jóvenes, que desgraciadamente no están exentas de parecer esta enfermedad".

También se instalarán iglús para la recogida selectiva de vidrio con colores rosa, una iniciativa que se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración de Ecovidrio, y la carrera Santa Cruz Extreme, que se celebrará este sábado, también se ha querido sumar a esta batería de acciones entregando una mochila durante la recogida de dorsales que se solidariza con la lucha contra el cáncer de mama.

Por otro lado, un importante número de taxistas del municipio cambiarán su uniforme durante un día y sustituirán su habitual polo azul por uno de color rosa. Asimismo, la fachada del Ayuntamiento de Santa Cruz permanecerá iluminada de rosa durante el viernes, el sábado y el domingo para insistir en la concienciación sobre este tipo de cáncer, al igual que la fuente de La Fecundidad del Parque García Sanabria.