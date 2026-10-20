El BAM 'Meteoro' realiza trabajos de cooperación militar con la Marina de Nigeria en el puerto de Lagos

El capitán de corbeta del BAM 'Meteoro' Alejandro Fraga con su tripulación en Nigeria - MANDO NAVAL DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Meteoro' (P-41) ha concluido su escala en el puerto de Lagos, en Nigeria, donde ha desarrollado actividades de cooperación militar (ACM) junto con la Marina nigeriana, así como acciones de diplomacia de defensa para contribuir a la seguridad marítima del país.

El buque llegó al puerto de Lagos coincidiendo con la celebración del Día de la Fiesta Nacional de España, por lo que fue recibido por una representación de la Marina nigeriana y una banda de música, que interpretó el himno nacional español, según ha informado el Mando Naval de Canarias en nota de prensa.

En los días de estancia en puerto, la dotación del 'Meteoro' también ha participado en diversas actividades de cooperación militar, tales como la asistencia sanitaria en combate, el mantenimiento de motores, el manejo de embarcaciones, el buceo y la defensa frente a sistemas aéreos no tripulados (C-UAS).

Al respecto, indican que estas maniobras conjuntas contribuyen a mejorar la coordinación entre ambas marinas, así como al conocimiento mutuo de sus procedimientos operativos con el fin de avanzar en la capacidad para actuar coordinadamente frente a situaciones que comprometan la seguridad marítima.

En cuanto al ámbito de la diplomacia de defensa, el buque recibió la visita del cónsul general de España en Nigeria, José María Ferré Trad, acompañado por miembros del Consulado General. También, el comandante del 'Meteoro', capitán de corbeta Alejandro Fraga, se reunió con distintas autoridades civiles y militares del país, entre ellas, el contralmirante al mando del West Naval Command de la Marina nigeriana y responsables de la Agencia de Administración y Seguridad Marítima de Nigeria (NIMASA).

Estos encuentros, señalan, constituyen una oportunidad para intercambiar impresiones sobre la situación de la seguridad marítima regional, conocer las principales amenazas y explorar nuevas oportunidades de colaboración. Además el capitán de corbeta tuvo ocasión de visitar y conocer el modo de funcionamiento del Sistema 'Falcon Eye' de la Marina nigeriana, encargado de monitorizar la actividad en sus aguas.

Para el comandante del BAM 'Meteoro', capitán de corbeta Fraga, para España, Nigeria "es un socio de especial relevancia, tanto en el ámbito económico como en el de la seguridad", de ahí que resaltó que "es fundamental seguir fortaleciendo" las relaciones, "compartir experiencias y trabajar conjuntamente para conseguir unos espacios marítimos más seguros".

"Somos conscientes del esfuerzo que están realizando sus instituciones y su Marina para reforzar la seguridad marítima y hacer frente a amenazas como la piratería, los tráficos ilícitos y otras actividades que afectan a la estabilidad de la región", expuso el capitán de corbeta.

Finalmente, indican que el despliegue del 'Meteoro' se aproxima ya al ecuador de su despliegue y continúa cumpliendo su misión en la costa occidental de África y el golfo de Guinea, "contribuyendo a la seguridad marítima, estrechando los lazos de cooperación con las Marinas de los países ribereños y reforzando" la presencia de España en una región de especial interés estratégico.