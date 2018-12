Barragán (CC): "No nos asusta ni el anterior sistema electoral, ni el nuevo"

Publicado 05/12/2018 12:00:06 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha querido dejar claro que a Coalición Canaria (CC) "no le asusta" ni el anterior sistema electoral, ni el que ha sido incluido en el nuevo Estatuto de Autonomía, que, entre otras cosas, acaba con la 'triple paridad' e incluye la lista regional.

Así lo ha afirmado en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Podemos, Noemí Santana, sobre la omisión en la campaña de difusión del nuevo Estatuto de Autonomía de referencias a la reforma del sistema electoral y a la eliminación de los aforamientos.

Noemí Santana denunció el "curioso olvido" de la campaña con respecto a estos dos asuntos, sobre todo cuando es el primer Estatuto que elimina los aforamientos, lo que en su opinión supone un "hito histórico", casi tanto como el "primer pequeño paso" que se ha dado hacia la reforma electoral.

La portavoz preguntó al consejero por qué esos "olvidos" en la campaña publicitaria y si fue un error "malintencionado" de las empresas publicitarias, si alguien del Gobierno decidió ejercer un "veto" sobre estos temas o si tanto Barragán como el presidente Clavijo tenían conocimiento del contenido de la campaña y si lo habían supervisado antes de que fuera divulgada.

En su respuesta, el consejero hizo hincapié en que un anuncio publicitario "debe ser simple, ya que la persona destinataria, según Autocontrol, está normalmente informada y es razonablemente atenta y perspicaz, lo que se resuelve centrando el contenido del anuncio en una síntesis del texto".

José Miguel Barragán aclaró que el contenido de esta publicidad se desarrolló sobre los aspectos "rígidos" del Estatuto, es decir, aquellos cuya modificación exige un mayor esfuerzo, tal y como decidió la Cámara. "Esa fue la decisión. Centramos la comunicación en los diez aspectos que representan los contenidos más relevantes del Estatuto", remarcó.

Respecto a los aforamientos, Barragán afirmó que ya existe mucha información sobre que Canarias es la primera Comunidad Autónoma que ha eliminado los aforamientos, y en relación a la reforma electoral, recordó que ahora está en pleno debate y no cree que haya ningún medio de comunicación que no se esté dedicando a uno u otro tema. "Por tanto, la falta de información o de que la ciudadanía no sepa exactamente que esas dos cuestiones están en el Estatuto, no se corresponde con la verdad", recalcó.

Por otra parte, aseguró que las campañas de divulgación sobre los contenidos del Estatuto continuarán. La idea es que tenga la máxima difusión e incluso que pueda llegar no sólo a las personas que más lo tratan, sino también la posibilidad de que pueda ser compartido en centros educativos y que los estudiantes, desde temprana edad, conozcan su contenido.