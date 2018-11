Barragán insinúa en un retardo malicioso por parte de la Fiscalía General del Estado en relación al 'caso grúas'

Publicado 02/11/2018 12:03:01 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha insinuado un retardo malicioso por parte de la Fiscalía General del Estado en relación al informe que ha de emitir el Ministerio Fiscal sobre el llamado 'caso grúas' y ha asegurado que existen "rumores" de que ese informe está emitido desde el pasado mes de abril.

Así lo ha señalado en una entrevista a 'COPE Canarias', recogida por Europa Press, a raíz de que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado a la Fiscalía un plazo improrrogable de cinco días para que realice su informe de "competencia y contenido" del 'caso grúas' y la posible imputación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un caso que se remonta a su época como concejal de Seguridad y alcalde de La Laguna y que instruye el Juzgado Número de 2 del municipio.

José Miguel Barragán ha tildado de "curioso" que el cambio de posición de la Fiscalía "se haya dado después de que hubiera un cambio en el Gobierno del Estado y que este retraso se vuelva a dar ahora". "Espero que no haya ninguna coincidencia. Más me preocupa que haya una acción de retrasar este tema sine die hasta que se apruebe el Estatuto de Autonomía y que esa haya sido la operatividad durante todo este tiempo para no tener que emitir ese informe por parte de la Fiscalía", añadió.

Barragán ha afirmado que no le consta que este retraso se deba a una acumulación de trabajo en el Ministerio Fiscal y ha insistido en que hay "rumores" que dicen que ese informe "está emitido por parte de la Fiscalía desde principios de abril y estamos a principios de noviembre"; "por tanto, para dar un visto bueno por parte de la Fiscalía General del Estado han pasado demasiados días". Desconoce si alguien ha dado un 'toque' para retrasar ese informe, pero si fuera así, considera que estaríamos ante una acción "indebida" de la Fiscalía del Estado.

José Miguel Barragán ha afirmado que los reiterados retrasos de la Fiscalía son "incomprensibles", por lo que le pide "agilidad" en este asunto y también que se dé alguna explicación "plausible" sobre por qué está yendo con unos tiempos "completamente distintos" a los que deberían haberse planteado y que están generando una demora que va "en perjuicio" de Fernando Clavijo.

Preguntado por la posibilidad de que el 'caso grúas' vuelva al Juzgado de La Laguna si Clavijo deja de estar aforado, Barragán ha dicho que eso es una cuestión "secundaria": "Hay un debate jurídico entre los que opinan que una vez publicado el Estatuto se pierde el aforamiento y quienes opinan lo contrario, pero es una cuestión jurídica que ya se aclarará en el futuro. Ahora mismo todas esas cuestiones son secundarias y lo importante es que el informe de la Fiscalía se aporte cuanto antes al TSJC".

Por último, el secretario general de CC ha querido dejar claro que la Fiscalía está estudiando un tema que no le es nuevo, puesto que cuenta con el expediente y unos informes anteriores del propio Ministerio Fiscal, "por lo que tiene material para que ese pronunciamiento se haya hecho antes".