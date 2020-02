El BIC del Oasis de Maspalomas (Gran Canaria) "carece" de rigor histórico

Publicado 14/02/2020 15:21:45 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Bien de Interés Cultural (BIC) del Oasis de Maspalomas, en el sur de la isla de Gran Canaria, "carece" de rigor histórico, puesto que no está probada documentalmente la presencia de Cristóbal Colón, lo que hace que no sea un hecho "histórico", sino "historiográfico", en el sentido de que se trata de una "construcción de los historiadores".

Así lo han puesto de manifiesto este viernes Antonio Manuel Macías, Guillermo Morales Matos y Luciano Parejo, coordinadores del I Seminario Nacional Canarias Nuevos Horizontes que ha estado dedicado a la 'Responsabilidad Patrimonial de la Administración en la legislación cultural y su gestión', durante la clausura del encuentro.

De esta manera, han entendido que el único motivo que determinó la formación del expediente de este BIC no es "un elemento arquitectónico o vestigio arqueológico concreto, singular y notorio", sino "la pretendida presencia de Colón a bordo de las naves en la zona".

Precisamente Macías hizo especial hincapié en que la declaración de cualquier BIC tiene que ser un acontecimiento o recuerdo del pasado "bien probado". "Tienen que haber hechos históricos perfectamente documentados para que el BIC objeto de discusión siga su trámite", observó.

Además, comentó que dicho Bien debe tener un valor que no sea estrictamente "local", sino más bien "excepcional" porque si el hecho histórico no tiene un alcance nacional o internacional su potencial para contar con esta declaración es menor.

"Hemos examinado el BIC del Oasis de Maspalomas --insistió--, que ya ha sido tramitado y sobre el que el Tribunal Supremo ya ha dicho que es un Bien de Interés Cultural. Esa es una realidad, con la que podemos estar o no de acuerdo, pero ya es una realidad".

No obstante, Macías entendió que este caso no se trata de un hecho histórico y que la presencia de Colón el Oasis y la Charca de Maspalomas el 24 de mayo de 1502 no está probada documentalmente, lo que lo convierte en un hecho "historiográfico".

"¿Y qué entendemos por hecho historiográfico? Una construcción de unos historiadores, una fantasía... por lo tanto, es un hecho discutible y refutable. Habrá cientos de historiadores que siempre discutirán el alcance de un BIC que contraviene la norma porque no está documentado fehacientemente como hecho histórico", matizó.

Ante esta situación, expuso que este tipo de declaraciones BIC están haciendo un "flaco favor" a la sociedad y a la historia de Canarias ya que, dijo, lo que importa no es la historia de un personaje, sino la historia de una colectividad.

"DUDOSA FÓRMULA" PARA PASAR DE HECHO HISTORIOGRÁFICO A HECHO HISTÓRICO

Además, los coordinadores han destacado la "dudosa fórmula que permitió que aquel discutible hecho historiográfico" alcanzara "el rango de incuestionable hecho histórico": el informe favorable a dicha declaración, aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias en sesión celebrada el 24 de julio de 2014.

Para estos expertos, dicho informe "no fue el resultado de un riguroso debate científico, de un contraste de tesis e hipótesis de trabajo que permitiera afirmar, más allá de toda duda razonable, la presencia colombina en el Oasis y la Charca de Maspalomas el 24 de mayo de 1502".

Muy por el contrario, el informe emitido por dicho Consejo afirmando la veracidad de este evento "fue el resultado de una votación que contó con 8 votos favorables, 7 en contra y dos abstenciones".

Como las abstenciones deberían haber sumado en un debate de tal trascendencia, "este resultado invalida totalmente dicho informe, y más aun cuando únicamente tres de los expertos que votaron favorablemente dicha declaración tienen formación histórica".

BASADO EN UN DIARIO DEL HIJO DE COLÓN

La declaración como BIC "tuvo como único fundamento empírico lo que dice un corto fragmento del diario redactado por Hernando Colón, que a la edad de 13 años acompañó a su padre en su último viaje a América".

Dicho fragmento solo menciona la llegada a Gran Canaria el 20 de mayo de 1502, para después decir: 'El 24 pasamos a Maspalomas, que está en la misma isla, para tomar el agua y la leña necesarias en el viaje. De aquí partimos la noche siguiente hacia las Indias'.

Con este texto, han señalado que "ni el Oasis ni la Charca de Maspalomas aparecen citados en dicho texto" y que lo único que consta en calidad de hecho histórico por la veracidad del documento es que la flota fue a tomar agua y leña "a algún lugar" de la costa de Maspalomas, un extenso territorio del sur grancanario que se extendía en aquella época desde la margen derecha del barranco de Tirajana hasta las proximidades de la margen izquierda del barranco de Arguineguín.

Asimismo, han recordado que las dunas se generaron hace apenas 200 años, como demuestran los estudios morfológicos del litoral, por lo que la localización del acto colombino de tomar leña y agua en dicho paraje natural a partir de la cita del topónimo Maspalomas en el Diario colombino "no constituye en modo alguno un hecho histórico indiscutible e irrefutable".

CANARIAS ESTÁ "OBSESIONADA" POR LAS DISTINTAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

Por su parte, otra de las conclusiones de este Seminario es que Canarias es objeto de una "obsesión" por las distintas figuras de protección.

Esta circunstancia hacer que en el conjunto del archipiélago haya más de 400 zonas protegidas, con las 205 de Tenerife a la cabeza, 96 de Gran Canaria y 47 de Fuerteventura.

Todas ellas son muestra de una "obsesión taxonómica y jerarquizadora" que lleva a que se acumulen diferentes calificaciones, como monumento, sitio natural, sitio histórico, jardín histórico, "una confluencia de diferentes figuras que conllevan posteriores problemas en la aplicación del Derecho".

I SEMINARIO NACIONAL CANARIAS NUEVOS HORIZONTES

Estas afirmaciones han tenido lugar durante el I Seminario Nacional Canarias Nuevos Horizontes, evento promovido por la Fundación Canaria Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y la participación de las universidades Carlos III, de Madrid; la de La Laguna (ULL); y la de Sevilla, junto con entidades como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y el centro Unesco Gran Canaria.

El encuentro ha convocado a especialistas de reconocido prestigio, como Luciano Parejo, referente internacional del Derecho Administrativo; José Suay Rincón, ex magistrado del Tribunal Supremo; y los catedráticos Antonio Macías, Rocío Silva, Guillermo Morales Matos, Marcos Vaquer, Francisco Villar, Concepción Barrero, entre otros.