Brufau pide a Europa políticas que incentiven a los empresarios a participar en el desarrollo de transición energética

El presidente de Repsol cree que la prioridad está en crear un sistema energético "eficiente, sostenible" y "no" en reducir las emisiones



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha pedido este jueves a Europa políticas que incentiven a los empresarios a participar en el desarrollo de la transición energética como ha hecho Estados Unidos. "Creo que ha llegado el momento de incentivar, de hacer políticas de incentivación. Hay que incentivar a los empresarios que hagan esas cosas", apostilló.

Brufau ha defendido esta tesis acompañándola de la política que está desarrollando Estados Unidos frente al cambio climático donde el gobierno americano le ha dado a los empresarios la oportunidad de participar en el desarrollo de la transición energética con una partida para que apuesten por energías renovables o hagan sistemas de baterías, entre otros.

De este modo, subrayó durante su participación en unas jornadas celebradas en Las Palmas de Gran Canaria sobre transición energética, que se trata de un "incentivo" que permite al empresario participar en el desarrollo con el "soporte y la seguridad pública de que en el día uno, cuando tú decides tomar una inversión, en aquel día, de alguna forma, las propiedades de la función pública te apoyan".

Esta forma de actuar, dijo, se contrapone a la de Europa que en "lugar de incentivar la inversión, básicamente, se define" por lo que tienen que hacer "todos" con las mismas reglas.

Aún así Brufau ha subrayado que la transición energética va a presentar "grandes oportunidades y grandes retos" en el mundo en general aunque apuntó que entre los problemas que puedan surgir está el que si no se tienen en cuenta todas las variedades que presenta esta transición, los sistemas energéticos "pueden descarrilar".

Por otro lado, se refirió a que en el camino de la transición energética habrá perdedores y vencedores, por lo que consideró que hay que "intentar estar en la parte ganadora" de la misma.

CANARIAS

En cuanto a Canarias, el presidente de Repsol ha resaltado su "complejidad enorme", ya que es la "única región que no" está conectada a los redes continentales energéticas y es la "única" con seis sistemas energéticos diferentes, por lo que en el camino hacia la transición energética, de nuevas formas de generar la nueva economía, lo "importante" es no quedarse atrás, de ahí que defendió que el archipiélago tenga "su rol y el reconocimiento de sus singularidades".

En este sentido, señaló que Canarias tiene que "levantar la voz para que Europa escuche" lo que tiene qué hacer y "no quede rezagada" de una sociedad más competitiva. Agregó que si "no" se hace "bien" el tránsito hacia un sistema energético "más accesible", lo "acabarán pagando" en las islas.

Admite que responder a cómo impulsar una autonomía energética y hacerlo de una forma sostenible utilizando los recursos de las empresas, "no tiene respuesta, es muy difícil de responder", sin embargo matizó que si se consigue obtener, a través "de los movimientos de la electricidad, de nuevas formas de economía, de nuevas tecnologías que ya están en los mercados, a través del uso de los recursos" que se desechan como por ejemplo el reciclaje, se podría "reducir la dependencia del exterior".

CREAR UN SISTEMA SOSTENIBLE PARA REDUCIR EMISIONES

"El problema no va en reducir las emisiones, el problema va en crear un sistema energético moderno, eficiente, sostenible, esta es la prioridad, la consecuencia será la reducción de emisiones, pero no nos equivoquemos, el énfasis, creo yo, es cambiar los modelos energéticos, si es posible", apuntilló.

De esta forma, Brufau ha incidido en hay que cambiar el modelo, condicionando "de alguna forma" las estrategias a este nuevo modelo. En este sentido, se refirió a la energía solar y eólica para apuntar que te permiten generar energía a través del sol y el viento, sin embargo entiende que "no es obediente" porque "no responde a las decisiones de las personas a la hora de producirla", ya que es dependiente del tiempo, del clima, por lo que en el caso de Canarias apueste por ella necesita de un apoyo "enorme" en tener baterías, soporte, y aún así "tiene sus límites".

Sobre la eólica marina dijo que es una "grandísima oportunidad", sin embargo a su parecer Canarias necesitaría generar una cadena de valor de un "cierto tamaño", ya que el archipiélago "está muy lejos" y el problema para atraer a los inversiones, apuntilló, está en que los proyectos "seguramente serían más atractivos si tuvieran más escala". Asimismo se refirió a la generación distribuida.

REGULACIÓN PARA OPERADORES ENERGÉTICOS

Por otro lado, el presidente de Repsol señaló que si bien en Europa "todavía no se ha regulado" la regulabilidad y mantener el sistema de relacionamiento correcto, "es importante" porque Canarias "lo necesita" para que los operadores energéticos puedan invertir, por ejemplo, en sistemas de relacionamiento, ya que si no apuntó que "las renovables no serán del todo eficientes".

Brufau también apuntó que la movilidad, que en el caso de las islas afecta además al turismo, "tiene que estar descarbonizada", para lo que Europa tiene "marcado" el camino, sin embargo señaló que aunque se ha regulado el proceso, la Unión Europea "busca mucho" la reducción de emisiones y al final Canarias "va a pagar un coste tanto de transporte como de vida superior al que está pagando Europa por consecuencia de esta política europea de buscar la sostenibilidad por encima de la economía".

Por ello, abogó por trabajar para que en Canarias, debido a su "singularidad y sus características, esto no tenga un impacto". "Lo fácil desde Bruselas es decir chocolate para todos", apostilló.

En este sentido, apostó por la generación de los combustibles renovables, que ya "están inventados", para aplicarlos a la movilidad, así como citó la geotermia como un recurso que "puede ser muy atractivo, muy importante" que si bien "no va a solucionar los problemas técnicos de Canarias, sí puede ayudar".

Para aprovechar todas las oportunidades que brinda la transición energética ha defendido la colaboración público-privada, ya que "esto no es de uno, esto es de todos", así como ser realistas para alcanzar los objetivos atendiendo a lo que es el coste-eficiencia, algo que admitió "los políticos odian" cuando se les habla de ello.

Actualmente, apuntó, "muchas" de las políticas que tiene Europa tienen un "coste exagerado para los resultados" que pueden aportar, mientras que aseguró que "hay muchas" otras que se podrían conseguir con menor coste.

Finalmente ha abogado por tener seguridad porque criticó que Europa ha hecho una apuesta por la sostenibilidad de las emisiones pero "se olvidaron de que una cosa tan importante" como ello "es la seguridad de que hay energía", ya que subrayó que "si no haces bien la seguridad del suministro, los costes van a ser desorbitados" con su correspondiente repercusión en la economía.

Asimismo resaltó la "importancia" de la ciencia, sobre la que apuntó que "no" hay que "tener barreras", entendiendo que la solución a la descarbonización "vendrá de la mano de la ciencia", por lo que defendió que "todas" las tecnologías que haya estén en funcionamiento para permitir "a la ciencia que trabaje y avance".