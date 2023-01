El Cabildo de La Gomera recibe más de 720 solicitudes de becas al estudio y ayudas al transporte

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera cerró el pasado mes de diciembre el plazo de solicitud de becas al estudio y ayudas al transporte destinadas a estudiantes universitarios, Bachillerato y Formación Profesional que cursan estudios fuera de la Isla, además de aquellos acogidos a programas Erasmus, según ha informado el presidente de la Institución insular, Casimiro Curbelo, quien detalló que se han recibido 722 solicitudes que ya se encuentran en estado de tramitación.

Casimiro Curbelo recordó que la partida inicial destinada a este fin supera, por primera vez, el millón de euros para atender a la totalidad de modalidades a las que se le da cobertura en esta nueva convocatoria. "Mantenemos los esfuerzos para reforzar las ayudas, de manera directa, a la economía de los estudiantes y sus familias, puesto que estas cuantías son complementarias a las becas de otras administraciones", destacó.

Por su parte, la consejera insular de Educación, Rosa Elena García, apuntó que la fase de tramitación de las solicitudes ya está en marcha, así como el procedimiento de requerimiento de documentación necesaria. "Por ello, hacemos un llamamiento al estudiantado gomero para que permanezca atento a las vías de notificación que hayan dispuesto en su solicitud, con el fin de agilizar el proceso", añadió.

En esta convocatoria, los solicitantes dispondrán de una asignación adicional de 300 euros equivalente al coste mensual del bono transporte. De tal forma que puedan beneficiarse de la medida no sólo aquellos que se forman en Tenerife y Gran Canaria, sino también los que se forman en otras partes del país o la Unión Europea.

En cuanto a las modalidades de estudio, el alumnado de hasta 30 años que se forme en centros universitarios fuera de Canarias, con carácter presencial, percibirá 1.400 euros, además de los 300 euros de transporte, que hacen un total de 1.700 euros. En el caso de estudios universitarios presenciales en las islas, la cuantía será de 1.200 euros, que sumado a la ayuda al transporte, alcanzan los 1.500 euros.

Los estudios presenciales de Bachillerato y Formación Profesional que se cursan fuera de La Gomera por no impartirse en la isla tienen consignados 700 euros por estudiante, además de la ayuda al transporte, lo que supone 1.000 euros. Mientras, los que lo hagan en La Gomera y no estén acogidos al servicio de traslados hasta la residencia escolar, dispondrán de 400 euros. Por último, los estudios no presenciales universitarios, de Bachillerato o Formación profesional, cuentan con una consignación de 500 euros.

En el caso de Erasmus y movilidad global, el Cabildo otorga una asignación mensual de 200 euros, hasta un máximo de 1.800 euros, que varía según el tiempo de duración del programa elegido por cada alumno. Para el alumnado acogido al programa Sicue, la consignación mensual es de 150 euros por mes, hasta un máximo de 1350 euros.