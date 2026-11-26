Pista forestal en Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife destinará 4.468.981 euros a los trabajos de mejora y conservación de las pistas forestales de la isla durante el periodo 2026-2029 para garantizar unas adecuadas condiciones de tránsito y seguridad, facilitar las labores de gestión del medio natural y reforzar la prevención ante incendios.

Este nuevo encargo a la empresa pública TRAGSA cuenta con un plazo de ejecución de tres años y permitirá dar continuidad a los trabajos de mantenimiento y conservación de estas infraestructuras en el conjunto de la isla, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que proteger los montes exige actuar durante "todo el año", anticiparse a los riesgos y disponer de unas infraestructuras que permitan trabajar en las mejores condiciones posibles. "Con esta inversión de cerca de 4,5 millones de euros seguimos fortaleciendo la capacidad de Tenerife para proteger su patrimonio natural", ha añadido.

"Las pistas forestales son una infraestructura estratégica para la seguridad de nuestra isla. Mantenerlas en buenas condiciones es fundamental para facilitar el acceso de los vehículos de emergencia, desarrollar los trabajos de prevención de incendios y garantizar una adecuada gestión de nuestros espacios naturales", ha añadido.

Por su parte, la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que este encargo permitirá desarrollar una planificación continuada de los trabajos de conservación de las pistas forestales, interviniendo sobre el estado de los firmes, los sistemas de drenaje, la vegetación y aquellos elementos que puedan comprometer la seguridad y funcionalidad de estas vías.

"Apostamos por una gestión preventiva del territorio, optimizando los recursos materiales y humanos de los que disponemos y empleando maquinaria especializada que nos permite ejecutar los trabajos de una manera más eficiente y sostenible", ha añadido.

PRINCIPALES ACTUACIONES

El nuevo encargo contempla un amplio conjunto de actuaciones destinadas a garantizar el adecuado estado de conservación de la red de pistas forestales de Tenerife.

Entre los trabajos previstos se encuentran la mejora y conservación de los firmes y los sistemas de drenaje superficial, fundamentales para reducir los efectos de la erosión y la acumulación de agua sobre las pistas, así como el desbroce mecanizado de la vegetación, que contribuirá a reducir la presencia de combustible vegetal y, por tanto, el riesgo de propagación de incendios forestales.

Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de retirada de desprendimientos, saneamiento de taludes y ejecución de pequeñas obras auxiliares, con el objetivo de mejorar la seguridad y la estabilidad de las infraestructuras forestales.

El encargo recoge también específicamente la ejecución de obras y muros de estabilización de taludes en la pista forestal de El Rayo, además de la reposición de tuberías y otras infraestructuras auxiliares que puedan verse afectadas durante los trabajos de conservación.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

La actuación incluye, además, el mantenimiento, revisión y reparación de la maquinaria y los equipos cedidos por el Cabildo de Tenerife, así como la adquisición de repuestos y aperos y el suministro de combustible, lubricantes y aditivos necesarios para su funcionamiento.

También se contemplan servicios de geolocalización y transporte de maquinaria, y la vigilancia de los equipos cuando permanezcan en el monte fuera del horario de trabajo.