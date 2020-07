El Cabildo de Tenerife exige una auditoría para conocer el estado del sistema eléctrico de la isla

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha exigido este miércoles la elaboración de una auditoría para conocer el estado del sistema eléctrico en la isla debido a que es "preocupante" que la isla haya sufrido cinco ceros energéticos en 11 años.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, y el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, Martín se ha confesado "muy indignado" con el apagón porque "parece que 40 millones de multa no son suficientes".

"No me voy a resignar a pensar que esto es natural", ha comentado en referencia a lo que ocurría hace 40 o 50 años, pues ya han pasado los años y es una "vergüenza absoluta" que vuelva a haber un apagón generalizado.

Martín ha insistido en que los problemas de Tenerife "vienen de lejos" y espera que la auditoría aclare si hay un problema de mantenimiento o el sistema es inadecuado pues un cero energético supone un "trastorno tremendo" y además "solo" lo sufre Tenerife.

El presidente ha insistido en que las explicaciones "no son suficientes" pues el problema "es de la isla" y no de un lugar concreto en Granadilla o Caletillas, y se pregunta qué podría ocurrir si se presenta otro 'cero' en invierno y en plena campaña de recuperación turística.

"No tengo ninguna garantía de Red Eléctrica y Endesa, quiero un diagnóstico, la luz no la regalan, pagamos las facturas, tenemos nuestros derechos y la luz es un bien esencial. No podemos creer que es una cosa casual", ha destacado.

Martín sí ha valorado que no ha habido grandes incidencias en la isla pues se ha organizado un dispositivo de guaguas para trasladar a las personas que quedaron atrapadas en el tranvía, no ha habido problemas en las carreteras y los dos grandes hospitales han funcionado con grupos electrógenos.

Además, ha criticado que la isla lleva muchos años "sin tomar decisiones" en materia energética hasta el punto de que el trazado alternativo de Vilaflor "no se ha acabado" y aún hay turbinas provisionales en Arona y Guía de Isora que ahora permiten garantizar el suministro eléctrico.

"En el pasado no se tomaron decisiones porque podían ser impopulares, yo puse una turbina en mi municipio con manifestaciones en contra delante del Ayuntamiento, pero la instalé, hay que tener decisión y no tener discursos complacientes", ha agregado.