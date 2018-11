Una campaña de concienciación en hepatitis C invita a los ciudadanos a hacerse el test diagnóstico

Publicado 02/11/2018 14:47:42 CET

La Asociación Española para el Estudio del Hígado, la Alianza para la Eliminación de la Hepatitis Víricas en España (AEHVE) y Gilead se han unido para desarrollar una campaña con la que animar a los ciudadanos a realizarse el test de diagnóstico de la hepatitis C como primer paso hacia la curación.

Esta iniciativa está especialmente pensada para aquellos colectivos más vulnerables o más expuestos a factores de riesgo. La campaña buscar contribuir a los objetivos de la AEHVE de eliminar esta enfermedad de nuestro país en 2021, en línea con los objetivos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado para los países desarrollados.

La hepatitis C es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis C (VHC) que se transmite de una persona a otra a través de sangre infectada. Puede causar cirrosis, insuficiencia hepática, cáncer de hígado e incluso la muerte si no se cura. Hoy día puede curarse con los llamados antivirales de acción directa (AADs). De hecho, España se sitúa a la cabeza de Europa en número de personas tratadas, más de 117.000, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. En Canarias, desde la puesta en marcha del Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C se ha tratado y curado ya a 3.700 personas.

La hepatitis C es una 'enfermedad silenciosa' que puede desarrollarse durante más de veinte años sin ninguna sintomatología. Se calcula que entre el 30% y el 50% de la población infectada desconoce que tiene la enfermedad. Por ello, el objetivo de la campaña 'Eres Cris' es dar a conocer a los ciudadanos las situaciones de riesgo a las que pueden haberse expuesto sin saberlo, así como animarles a hablar con su médico y realizarse el test para su diagnóstico como primer paso hacia la curación.

Entre los principales factores de riesgo de exposición al virus de la hepatitis C se encuentran el haber recibido transfusiones de sangre e intervenciones quirúrgicas antes de 1992, la realización de tatuajes o piercings con instrumental no esterilizado, incluidas las tintas; las prácticas sexuales de riesgo sin protección; el consumo de drogas inyectadas o o el uso compartido de útiles de higiene personal (cuchillas, tijeras o cepillos de dientes, entre otros).

"La curación de la hepatitis C es uno de los grandes logros de la medicina clínica, que nos ha situado ante la oportunidad de eliminar por primera vez en la historia una enfermedad viral crónica,", ha indicado el Dr. Javier García-Samaniego, jefe de la Sección de Hepatología del Hospital La Paz y coordinador de la AEHVE durante la presentación de la campaña en Valencia.

Por su parte, el Dr. Francisco Pérez, jefe del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife ha indicado que en Canarias "se está haciendo un buen trabajo con la hepatitis C, pero para completarlo y cumplir con el objetivo trazado por la Alianza y la OMS se necesita llegar a los sujetos no diagnosticados y a aquellos que no acceden al sistema público de salud". "Esta campaña nos da la oportunidad de seguir trabajando para que más gente sepa si padece hepatitis C y se cure. Esta iniciativa nos ayudará a reducir el estigma sobre esta enfermedad, conocer mejor los factores de riesgo que pueden contagiarla y animar a la gente a que dé un paso adelante, visite a su médico y se diagnostique como primer paso hacia la curación", dijo.

¿QUIÉN ES CRIS?

Cris es uno de los nombres unisex más populares y, por ello, ha sido elegido como protagonista de la campaña. Cris puede ser cualquiera de nosotros, una persona que hace una vida normal y que, en un momento dado, reflexiona sobre su pasado para saber si puede haber contraído la hepatitis C.

"Hemos elegido un nombre común, que no distinga entre hombres y mujeres, porque la hepatitis C puede afectar a cualquiera. De esta forma, cualquiera de nosotros puede ser Cris. Pretendemos que todos los Cris de Canarias den un paso al frente y contacten con su médico, sin permitir que el pasado les preocupe, y aspiren a una vida sin hepatitis C", han coincidido en subrayar los doctores García-Samaniego y Pérez.

'Eres Cris' incluye anuncios en medios impresos, online, radio, cine y en la calle, así como la web erescris.com, en la que los ciudadanos podrán encontrar un test con el que medir su nivel de riesgo de exposición al virus de la hepatitis C y, en caso de duda, acudir a su médico.