La canaria Cristina Ramos arrasa en 'America's Got Talent: The Champions' tras batir a la ganadora en EEUU de 2017

Publicado 16/01/2019 9:36:41 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantante grancanaria Cristina Ramos ha arrasado en su participación en el formato 'America's Got Talent: The Champions' registrando más apoyos que la ganadora del formato 'Got Talent' en Estados Unidos en 2017, Darci Lynne.

Así, la española, única nacional en este concurso televisivo, se ha garantizado una hueco en la final, donde se encontrará con la muy conocida Susan Boyle, que consiguió su pase tras escuchar el botón dorado pulsado por Mel B.

Ramos lo ha logrado versionando a su manera el clásico de Queen 'Bohemian Rhapsody' y remezclando ópera, rock y melódico de una forma distinta a la que lo hicieron Freddie Mercury y el resto del grupo, lo que le granjeó la ovación del público que se encontraba en el Pasadena Auditorium.

Los medios americanos recuerdan que la canaria ganó la edición española y que perfectamente podría ganar ahora esta primera edición con los mejores del mundo.

En la final, además, esperan a la española el cómico Preacher Lawson, que hizo lo mismo que Ramos pero en el primer programa de 'AGT: The Champions', así como los actores que representan Daredevil Deadly Games, que obtuvieron el pase de la mano de Heidi Klum en el segundo episodio.