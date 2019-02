La canaria Cristina Ramos se cuela en el 'Top 5' de la final de America's Got Talent

Publicado 19/02/2019 14:29:48 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante canaria Cristina Ramos ha conseguido hacerse un hueco en el 'Top 5' del popular programa America's Got Talent The Champions, considerado como el espacio de "mayor concentración" de talentos de la historia de la televisión, emitido en la noche del lunes, 18 de febrero, en la cadena NBC estadounidense.

Así, la artista grancanaria ha sido la única cantante que se ha colado en el 'Top 5', por lo que se convirtió en la vencedora de su categoría, dejando atrás al resto de los vocalistas de la final, tales como Paul Potts, Susan Boyle, Angelica Hale, Kechi y Brian Justin Crum.

En este 'Top 5', los artistas del resto de disciplinas que lo completaron fueron El mago Shim Lim, que se proclamó vencedor, la ventrílocua Darcy Lynne, el monologuista Preacher Lawson y la figurista de arena Kseniya Simanova, según informó el equipo de Cristina Ramos.

America's Got Talent The Champions ha reunido a los mejores artistas de todas las ediciones de Got Talent en sus diferentes versiones por todo el mundo en sus trece años de vida, y Simon Cowell, directivo de la compañía Sony Music y creador del formato televisivo y dueño de la franquicia Got Talent, ha definido este concurso como el "mayor espectáculo del mundo por su extraordinaria repercusión y ser la más notable" concentración de talentos de la historia de la televisión.

Ramos ha sido la única artista española que ha participado en el especial del popular concurso americano, que se ha venido emitiendo en forma de cinco programas durante los meses de enero y febrero en la cadena NBC. Cristina Ramos fue la revelación de 2016 cuando ganó Spain's Got Talent y su actuación dio la vuelta al mundo.

Posteriormente, en 2018, se alzaría con el premio de La Voz México 2018, siendo la "única artista en el mundo" que ha ganado dos concursos de esta naturaleza en distintos países. Así tras quedar primera en su disciplina en el 'Top 5' de America's Got Talent The Champions, Ramos suma "otro éxito más a su meteórica y prometedora carrera artística".