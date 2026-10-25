'Canarias, 1500 km de Costa' forma a más de un millar de estudiantes de Polonia sobre la prevención de ahogamientos

El experto divulgador, Sebastián Quintana (centro) junto al traductor, Piotr De Gracia (izquierda) y la psicóloga, Karolina Walczyk en una de las últimas charlas a estudiantes de Secundaria en Stalowa Wola - CEDIDO POR 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de 'Canarias, 1500 km de costa', Sebastián Quintana, ha llevado a cabo un ciclo de ocho charlas sobre prevención de ahogamientos en Polonia que han contando con una asistencia de más de 1.000 estudiantes de las ciudades de Stalowa Wola y la capital Varsovia.

En un comunicado, la asociación ha explicado que estos encuentros, englobados bajo el título 'El Legado de Arek', se han dedicado a la memoria de Arek Puka, el chico que desapareció en 2026 en la costa de Tenerife y cuyo cuerpo aún no ha podido ser localizado.

Al respecto, la plataforma de prevención de accidentes acuáticos ha recordado que siete de cada diez fallecidos por ahogamiento en Canarias son extranjeros y que en los últimos diez años se ha contabilizado la muerte de once ciudadanos de origen polaco en las islas, con un total de 18 afectados.

Aquí, 'Canarias, 1500 km de Costa' ha matizado que teniendo en cuenta que el 60% de los fallecidos por ahogamiento en Canarias se reporta sin información relativa a su nacionalidad, la cifra real es mucho mayor.

Más de 3 millones de turistas polacos visitan España anualmente; de ellos, medio millón viaja a Canarias, lo que supone un incremento del 100% en la llegada de estos viajeros a las islas.

Por ello, la asociación ha visto necesario ofrecer conceptos y medidas preventivas elementales para que los visitantes puedan disfrutar de sus vacaciones con seguridad, conociendo el comportamiento del océano y las pautas correctas de actuación en cualquier espacio acuático.

Se trata de la primera vez que se activan este tipo de encuentros con la comunidad educativa polaca para significar la importancia de la seguridad acuática, logrando un interés absoluto por parte de las directivas de los centros y del alumnado.

En estas sesiones, decenas de estudiantes y docentes compartieron sus propias experiencias en entornos acuáticos, algunas de ellas, con resultados fatales.

El experto divulgador expresó su profundo agradecimiento a los padres y familiares de Arek por la acogida y la excelente organización de los actos en su periplo polaco; mientras que en este desplazamiento, el canario estuvo acompañado por la psicóloga Karolina Anna Walczyk, la primera profesional en atender a la familia durante el accidente, y por Piotr De Gracia Adamczyk, encargado de las labores de traducción.