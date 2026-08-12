Canarias activa la prealerta del PLATECA por evento multitudinario ante el eclipse de sol hoy

El Gobierno de Canarias activa la prealerta del PLATECA por evento multitudinario con motivo del eclipse parcial de sol en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por evento multitudinario ante el próximo eclipse parcial de sol este miércoles, 12 de agosto, en las islas.

La prealerta se activa en toda Canarias a partir de las 13.00 horas de este 12 de agosto por el riesgo de un "aumento extraordinario" de la movilidad y posibles concentraciones de población en puntos concretos de las islas abiertos al oeste ante el eclipse parcial de sol que se producirá entre las 18.57 y las 20.45 horas.

Desde la Dirección General de Emergencias se expone que esta decisión se adopta, con base en la situación prevista, para garantizar la seguridad de las personas que se desplacen a observar el fenómeno, así como minimizar el riesgo de incendios forestales asociado a una eventual concentración de población en zonas forestales y de interfaz, especialmente en caso de concurrencia de condiciones meteorológicas adversas.

Además se pretende reforzar el intercambio de información, el seguimiento permanente del evento y la coordinación entre el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos, la Administración General del Estado y los servicios de seguridad, emergencias, sanidad, carreteras, transportes y medio ambiente, con el objetivo de evitar las posibles afecciones a los servicios sanitarios, de socorrismo, transporte y telecomunicaciones.

Por ello, si se desea observar el eclipse se recomienda que sea desde lugares próximos, accesibles y seguros, evitando desplazamientos innecesarios hacia cumbres y zonas forestales.

También se aconseja utilizar el transporte público cuando sea posible; no estacionar vehículos fuera de las zonas habilitadas ni ocupando arcenes, vías o accesos de emergencia; escalonar el regreso; respetar las restricciones establecidas por las administraciones competentes y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Para la observación del fenómeno deberán utilizarse exclusivamente medios de protección ocular homologados y seguir las instrucciones asociadas a los mismos, evitando en todo caso mirar directamente al sol o emplear cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares adecuados.