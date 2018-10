Canarias, a la cabeza de España en rupturas matrimoniales

Publicado 10/10/2018 11:07:52 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias fue durante el segundo trimestre del presente año (de abril a junio) la Comunidad Autónoma con mayor tasa de rupturas matrimoniales (nulidades, separaciones y divorcios), con 7,7 casos por cada 10.000 habitantes, según datos difundidos hoy miércoles por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El segundo territorio con más litigios matrimoniales en el periodo de referencia fue la Comunidad Valenciana (7,5 casos por cada 10.000 habitantes), y el tercero, Cataluña (7 casos). La tasa más baja entre abril y junio se computó en Castilla-León, con 4,8 casos por cada 10.000 habitantes.

Las comparativas entre el primer trimestre del presente año y el segundo evidencian un claro aumento de los litigios matrimoniales en el archipiélago. Si entre enero y marzo de 2018 la media de rupturas en las islas era de 6,1 por cada 10.000 habitantes y Canarias ocupaba el quinto puesto nacional tras la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y Navarra, entre abril y junio la media pasó a ser la más alta del país, con 7,7 procesos por cada 10.000 habitantes.

En cifras totales, los órganos judiciales del archipiélago computaron en el segundo trimestre de 2018 un total de 1.645 rupturas matrimoniales: 25 separaciones no consensuadas (nueve más que en el primer trimestre del año), 17 consensuadas (ocho menos), 737 divorcios no consensuados (120 más) y 866 divorcios consensuados (38 más), lo que supone que en las islas se rompieron una media de 18,2 parejas al día.

Por provincias, en el segundo trimestre de 2018 los juzgados civiles de Las Palmas registraron 788 procesos de ruptura matrimonial (390 divorcios consensuados, 372 divorcios no consensuados, ocho separaciones consensuadas y 18 no consensuadas) y los de Santa Cruz de Tenerife, 857 casos (476 divorcios consensuados, 365 no consensuados, nueve separaciones consensuadas y siete no consensuadas).

ÁMBITO NACIONAL

En lo que se refiere a datos nacionales, en el segundo trimestre de 2018 el número de demandas de disolución matrimonial, separaciones y divorcios, se incrementó en un 1,7 por ciento respecto a igual trimestre de 2017.

En este segundo trimestre han mostrado incrementos interanuales todas las formas de disolución, salvo las demandas de divorcio consensuado (17.077) que apenas descienden un 0,1 por ciento. Las 11.986 demandas de divorcio no consensuado son un 4 por ciento más que el año anterior; las 983 de separación consensuada, un 5,4 por ciento más, y las 466 de separación no consensuada un 5,9 por ciento más que las presentadas en el segundo trimestre de 2017.

El número de demandas de nulidad, 32, ha sido un 11,1 por ciento inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2017.

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado incrementos interanuales respecto al mismo período del año 2017, excepto la modificación de medidas no consensuadas que se mantiene.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas se han incrementado un 12,1 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas han tenido un ligero descenso del 0,4 por ciento respecto al segundo trimestre de 2017.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales tanto consensuadas como no consensuadas han tenido incrementos interanuales.

Las 5.420 demandas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas suponen un incremento del 6,4 por ciento y las 7.789 demandas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas se incrementan un 4,7 por ciento, respecto al segundo trimestre de 2017.