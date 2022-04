Canarias, a la cola de España en el sistema de dependencia: la lista de espera crece un 23,1% en el último año

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales propone penalizar con fondos al archipiélago y Cataluña por la mala gestión

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canarias se ha situado a la cola del país en el sistema de dependencia en el último año con un crecimiento de la lista de espera del 23,1%, según recoge el XXII dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El archipiélago y Cataluña --donde la lista de espera aumenta un 7%-- aglutinan "más del 40%" de la lista de espera de personas dependientes de toda España.

"Es verdaderamente preocupante, no se ha cumplido el objetivo del plan de choque pero es que estas dos comunidades han incrementado la lista de espera, no tiene ninguna explicación que no hayan sido capaces de haberla revertido con el incremento presupuestario", ha apostillado el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez.

Canarias logró aumentar en el último año un 10,8% el número de beneficiarios en el sistema pero sigue ocupando el último lugar la tabla en personas atendidas sobre el total de la población dependiente, con apenas un 10,4%.

Además, también está a la cola en el limbo de la dependencia, con un 38,5% de personas con derecho reconocido pero sin prestación efectiva, y en la escala de valoración, con apenas 1,6 puntos.

En España el número de personas atendidas en el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) se ha incrementado en el último año en 97.912.

La Asociación observa una "activación" en el SAAD que achaca al plan de choque puesto en marcha por el Gobierno, aunque critica la "burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos" que no han permitido lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera.

"Hay que valorar el incremento presupuestario de 623 millones de euros más 600 millones que vamos a recibir 2023, pero la burocracia e impericia de algunas CCAA están haciendo que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia no sea lo ágil e incluso esté llevando a no cumplir el objetivo del Plan de Choque en cuanto a la reducción de la lista de espera", ha resumido Ramírez.

Según el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, en España, se está "abandonando sin atenciones" a las 396.787 personas que están a la espera de un procedimiento. El tiempo de espera medio es de 421 días.

CASI 125.000 SOLICITANTES PENDIENTES DE SER VALORADOS

A principios de este año, 317.942 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia. En concreto, 193.346 personas están en el limbo de la dependencia (personas valoradas con algún grado y pendientes de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho), a las que hay que sumar las 124.596 solicitantes que están pendientes de ser valorados.

Con los datos ofrecidos a través del portal de transparencia, hay que añadir 44.656 personas con resolución de Programa Individual de Atención (PIA), y que no reciben prestación o servicio, y 34.189 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar. El 44% de las personas desatendidas son Grados III o II.

La asociación recuerda que el plan de choque para la dependencia debería haber servido para reducir en 60.000 las personas en lista de espera de la dependencia en 2021, un 25,8%, sin embargo, lo ha reducido en un 16,7%, 38.807 personas. A este ritmo, advierte de que "se tardaría un lustro en lograr la plena atención".

Por CCAA, destacan en positivo la Comunidad de Madrid, que ha reducido la lista de espera en 7.582 personas, y Aragón, en 2.032 personas. También hacen una mención especial a la Comunidad Valenciana que "aprueba" con un 5 el Dictamen de la Dependencia tras 15 años suspendiendo.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales pide al Ministerio de Derechos Sociales que, a la hora de hacer el reparto de fondos, "penalice" a las comunidades autónomas como Canarias y Cataluña que, en lugar de reducir, han incrementado la lista de espera. "No es de recibo que este criterio no se tenga en cuenta, debe ser el principal indicador", ha subrayado Ramírez.

46.300 FALLECIDOS EN LISTAS DE ESPERA

Además, el presidente de la asociación ha lamentado que, mientras 46.300 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 75,7 millones de euros no se gastaran de las cantidades presupuestadas en el nivel mínimo por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Con estos fondos, indican, se podía haber atendido a 13.000 nuevas personas.

Según el Dictamen de la Dependencia, 46.300 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

Respecto a los fallecimientos, el documento también señala que, en 2021, fallecieron 149.292 personas con resolución de prestación. Mientras el número de personas fallecidas con resolución de prestación en domicilios apenas varía respecto a 2020, la Asociación sí ve "significativo" que durante 2021 han fallecido 24.866 (34,18%) personas que vivían en residencias menos que en 2020.

Respecto a las prestaciones y servicios, el estudio avisa de que son "cada vez de menor intensidad e insuficientes". Así, detalla que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236,49 euros (percibidas actualmente por 480.000 personas).

Además, la Asociación advierte de que "solamente" 67.225 cuidadoras no profesionales se encuentran dadas de alta en el convenio especial (el 13,93% del total de las personas cuidadoras), lo que hace que no se ejecuten "más de 70 millones" de euros de lo presupuestado por el Gobierno de España.

PRESTACIONES ECONÓMICAS INSUFICIENTES

En cuanto a las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio, varían en función del mismo, pero presentan "importes insuficientes", según el Dictamen. Por ejemplo, la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 423 euros al mes (Grado II) y 531 euros al mes (Grado III). Atendiendo a la ayuda a domicilio, esta presenta unas intensidades horarias medias de 33,6 horas al mes, algo "claramente insuficiente" para la Asociación.

Además, según lamentan, tras casi dos años de la pandemia "no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día (1.129 plazas residenciales menos y 4.732 plazas menos de centros de día)".

Por otro lado, sobre la generación de empleo en el sector, el informe destaca que se han generado 27.453 nuevos empleos al incrementarse en 70.780 las personas que reciben servicios del sistema.