Canarias insiste en una respuesta escrita que justifique la no utilización del acuartelamiento de Lanzarote

Publicado 15/10/2018 14:36:01 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha insistido al Gobierno de España en una respuesta escrita a su solicitud --también formulada por escrito-- para el uso de las instalaciones del acuartelamiento de Arrecife para atender a los menores no acompañados que han arribado en las últimas semanas a Lanzarote.

Así lo puso este lunes de manifiesto la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, que agregó que el acuartelamiento ha sido utilizado incluso en actividades deportivas para los niños de la isla, por lo que, dijo, "no es la primera vez que se utiliza esa instalación, en perfectas condiciones y con toda la seguridad del mundo, para menores".

En este sentido, señaló que el Ejecutivo regional visitó el lugar y pudo comprobar es lo suficientemente grande, que la parte de residencia está lo suficientemente independiente, con salida independiente y que cuenta con más de un centenar de habitaciones vacías y con aseos.

"Eso fue lo que nos hizo pensar --continuó Valido-- que de manera muy temporal y muy coyuntural hasta que los menores tuvieran las pruebas óseas hechas, y si Lanzarote no disponías de otras infraestructuras, allí se podía atender con mayor dignidad que en ninguna carpa de emergencia".

De igual modo, la consejera insistió en que al Gobierno de Canarias no le pareció "descabellado" plantear la solicitud que hizo por escrito al Gobierno de España. "Esperamos que nos llegue la respuesta por escrito y, si efectivamente hay argumentos que justifican que no se puede utilizar, pues ya está, se acabó el asunto", dijo.

Valido hizo especial hincapié en que el problema está en que esta respuesta por escrito no ha llegado y que las contestaciones que les llegan de manera verbal "no terminan de justificar la no utilización" cuando está en una situación como la de la isla de Lanzarote.

SE TARDARON "BASTANTES DÍAS" EN RECONOCER LA SITUACIÓN DEL SIVE

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, lamentó que a la Delegación del Gobierno en las islas le haya costado "bastantes días" en reconocer la situación real del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

"Primero se nos dijo que funcionaba correctamente y después que estaba operativo pero que no funcionaba. Por lo tanto, lo que nos temíamos era verdad y les ha costado bastante reconocerlo", aseveró.

Barragán explicó que el Gobierno regional insiste en el SIVE porque "no es lo mismo" enterarse de que una patera está llegando a una playa o hacerlo con algún sistema que permite detectarla cuando está en alta mar, de modo que se puedan activar los servicios de salvamento con tiempo.