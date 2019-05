Canarias llevará a la Audiencia Nacional la "mentira" de Fomento sobre la deuda en carreteras

Publicado 22/05/2019 14:51:11 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha afirmado que el Ejecutivo regional se dirigirá a la Audiencia Nacional (AN) para poner de manifiesto la "mentira" del Ministerio de Fomento en una respuesta a la propia Audiencia del pasado 17 de mayo sobre la deuda que el estado mantiene con el archipiélago en materia de carreteras.

En este sentido, según el responsable canario, el Ministerio dijo a la AN que el nuevo convenio de carreteras, firmado el pasado 22 de diciembre de 2018, recogía ya la deuda que reclamada por el archipiélago --y que cuenta con sentencias a favor de la tesis del Gobierno regional-- por las partidas no abonadas del convenio de carreteras de 2006.

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que lo "grave" no es que solo "engañen" a los canarios, sino que "no estén dispuestos a devolver a las islas los recursos que se han ganado en sentencia firme del Tribunal Supremo".

"Pero más grave aún, si cabe, es que han mentido a la AN porque en la contestación que hace el 17 de mayo Fomento a la Audiencia dice que 'el único acuerdo que ha aceptado a firmar el Gobierno de Canarias, suscrito el 22 de diciembre de 2018, por importe de 1.200 millones, ya incluye las partidas procedentes del convenio de 2006 que no han podido ser libradas por falta de ejecución'".

Rodríguez se mostró sorprendido de que el Ministerio "venga a decir" a la Audiencia Nacional que en el nuevo convenio de carreteras se está incorporando la deuda que por sentencia tiene que pagar a Canarias. "Básicamente --matizó--, está diciendo que no hemos firmado un nuevo convenio y que lo que está pagando es la deuda pasada. Es tremendamente grave".

Para el vicepresidente, lo más grave es que Fomento "miente" porque cuando se firma el nuevo convenio de carreteras el BOE recoge que 'por una duración de seis años para su ejecución y tres años para su liquidación, la finalidad es que Canarias pueda acometer nuevas actuaciones no imputables a convenios anteriores'.

"Es decir, que cuando firmaron el nuevo convenio dejaron absolutamente claro por escrito que no tiene nada que ver con la deuda anterior ni con actuaciones del anterior convenio. Están mintiendo a la AN. Ya mienten a los canarios, no quieren pagar la deuda y mienten a la AN", concluyó.