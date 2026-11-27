El Ágora Solidaria Luis Toca acogerá este martes un encuentro para combatir el estigma asociado al VIH - ÁGORA SOLIDARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de Salud (SCS) notificó en 2025 un total de 202 nuevas infecciones por VIH, con una tasa de 8,94 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un descenso del 16,5 por ciento respecto al año anterior.

El 82,2 por ciento de los nuevos diagnósticos correspondió a hombres y el grupo de edad con mayor número de casos fue el comprendido entre los 25 y los 45 años.

Por categoría de transmisión, el 57,9 por ciento son personas gais, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres mientras que el 38,6 por ciento corresponde a relaciones desprotegidas entre hombres y mujeres y el uno por ciento a personas que se inyectan drogas (PID).

Por procedencia, el 55,4 por ciento son españoles y según el momento del diagnóstico, el 42,1 por ciento presentó diagnóstico tardío.

En este periodo no se ha notificado ningún caso de transmisión materno-infantil, detalla la Consejería en una nota.

Además, el número de pacientes seropositivos tratados en centros hospitalarios de Canarias durante el año 2025 ha sido de 8.511, lo que ha supuesto una inversión en antirretrovirales de 41.785.860,80 euros.

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), se suma a la celebración del 'Día Mundial del Sida', que se conmemora el próximo 1 de diciembre, con el lema '¡Infórmate, EVIHTA el estigma', centrada en combatir los prejuicios y la discriminación que todavía afectan a las personas que viven con el VIH.

La iniciativa busca promover el respeto, la igualdad y la convivencia, recordando que el aislamiento de las personas con VIH no lo provoca el virus, sino los mitos, las etiquetas y la desinformación.

Asimismo, pone en valor los avances científicos y sociales que han transformado el abordaje de esta infección.

La campaña se difundirá del 27 de noviembre al 3 de diciembre a través de prensa digital y redes sociales.

Su objetivo es visibilizar situaciones cotidianas en las que todavía se producen actitudes discriminatorias hacia las personas con VIH, cuestionar los prejuicios sobre la transmisión del virus y desmontar falsas creencias relacionadas con el contacto físico y la convivencia.

Así, a través de seis propuestas gráficas se abordarán diferentes ámbitos de las relaciones sociales: trabajo, afectividad, deporte, relaciones íntimas, alimentación y convivencia.

Cada pieza combinará una pregunta directa con información basada en la evidencia científica para promover el respeto, la normalización y la igualdad de oportunidades.

La campaña también busca reforzar el conocimiento de los avances científicos, especialmente del principio Indetectable = Intransmisible (I=I).

Como complemento, se incorporará un cuestionario de autoevaluación para que la ciudadanía pueda comprobar sus conocimientos e identificar posibles prejuicios.