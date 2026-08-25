Canarias registra en agosto 383.630 pensiones con una cuantía media de 1.253 euros

Archivo - Varios pensionistas juegan al dominó en un parque de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Canarias se situó en 383.630 en el presente mes de agosto, un 2,64% más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cuantía media de las pensiones en el archipiélago se situó en los 1.253,79 euros, un incremento interanual del 4,83% que sin embargo no le permite alcanzar el promedio nacional de 1.373 euros.

Distribuidas por el tipo de pensión, en las islas hay 62.559 personas con una pensión de incapacidad permanente --con una prestación de 1.201 euros al mes--, 218.006 con una pensión por jubilación --1.457 euros al mes-- y 84.094 con una pensión por viudedad --920 euros al mes--.

Además, hay 16.289 personas que perciben una pensión por orfandad --524 euros al mes-- y 2.682 por favor de familiares --799 euros al mes--.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.626 millones de euros, un 6,7% más que en agosto de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,6 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.331,4 millones (+6,3%); a la de orfandad se destinaron 185,7 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,7 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, un 1,5% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.373,44 euros mensuales en agosto, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en agosto en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.