Canarias restringe las entradas y salidas en Tenerife y reduce las comidas de Navidad a seis personas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy miércoles la restricción de las entradas y salidas de la isla de Tenerife, salvo lo establecido en el art. 6 del decreto de estado de alarma del 25 de octubre, y para las salidas a otras islas se arbitrarán mecanismos de seguridad sanitaria como test de antígenos u otros.

Asimismo, también se establece para la isla de Tenerife que los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, las comidas y cenas de Navidad se reducen a seis personas y un máximo de dos unidades de convivencia, es decir, los que vivan en esa casa y una unidad de convivencia más.

Así lo ha anunciado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en la que se han aprobado un conjunto de medidas "duras" que entrarán en vigor el próximo viernes a las 24.00 horas en Tenerife y que estarán vigentes durante los próximos quince días.

Entre esas medidas figuran la recomendación de evitar los desplazamientos entre los municipios de la isla; el toque de queda se adelanta a las 22.00 horas, y toda actividad de restauración se suspende en el interior de los locales, salvo para pedir comida para llevar, y el aforo de las terrazas se reduce a un 50% y sólo podrán sentarse quienes son convivientes.

En cuanto a los centros comerciales, se reduce el aforo en un 33% de su capacidad y, además, por planta. Este porcentaje también afecta al comercio minorista. Además, se reduce el aforo de los aparcamientos de los centros comerciales a un 50%. Igualmente, se suspende toda actividad deportiva que se haga en los espacios interiores y en el exterior sólo se podrá realizar de manera individual.

Asimismo, se suspende todo evento multitudinario, es decir, mercadillos, ferias o verbenas. También se suspende la salida de personas residentes en los centros de mayores y también las visitas de familiares, salvo a los casos muy graves, y las visitas a los hospitales, también salvo a los casos muy graves, mujeres embarazadas y menores de edad.

Por otro lado, se reduce en un 50% el aforo del transporte público regular de viajeros de carácter urbano y metropolitano. En lo que respecta al tráfico aéreo y marítimo, no va a haber restricciones en el número de personas, si bien este viernes entrará en vigor una orden del consejero de Sanidad para que los que vienen de la Península, sean residentes o no, tienen que llegar con una prueba, antígeno o PCR. En caso de no contar con ella, se les hará a su llegada.

En cuanto a la actividad educativa, se mantiene la finalización de las clases la próxima semana, aunque desde el Gobierno de Canarias se apela a las familias para que también hagan cumplir estas normas a sus hijos e hijas.

El próximo viernes se ha convocado a las 09.00 horas la Junta de Seguridad Ciudadana en la isla de Tenerife, que estará presidida por el presidente Torres, para lograr el máximo cumplimiento de las medidas aprobadas por el Gobierno de Canarias y que se aplique el máximo de las sanciones a quienes las incumplan.

Al acabar la Junta de Seguridad Ciudadana habrá un Consejo de Gobierno ordinario en el que también se analizará la evolución de la pandemia en el resto de las islas y se tomará alguna decisión si fuera necesario.

UN "VARAPALO".

El presidente ha incidido en que nos enfrentamos a las dos semanas de mayor movilidad de todo el año, de ahí la aprobación de un conjunto de medidas "duras" que seguramente suponen un "varapalo" para muchos, pero que se toman "por el bien de la salud de la isla, para que en catorce días la situación se pueda revertir y siendo conscientes de su implicación en el sector económico y el tejido productivo de Tenerife".

Ángel Víctor Torres reconoció que si bien el confinamiento es la medida más efectiva para luchar contra la pandemia, el Gobierno de Canarias ha tomado medidas proporcionales a la situación que vive cada una de las islas y siempre siguiendo los criterios de sus asesores científicos, que por el momento sólo han planteado estas medidas para tratar de bajar la curva.

En este sentido, Torres reconoció que las medidas aprobadas hace dos semanas no han funcionado, pues el número diario de casos nuevos en Tenerife ha superado los 180 en diciembre en varias ocasiones, llegando hace tres días a 256 casos y hoy a casi 250, lo que significa que la cifra de casos nuevos se ha duplicado en los últimos 30 días.

Asimismo, detalló que el número de casos hospitalizados se ha ido también incrementando, sufriendo una importante aceleración desde finales del mes de noviembre, y la incidencia acumulada a 7 días está ya en 110,26 positivos por cada 100.000 habitantes y a 14 días, en 213, lo que supone una incidencia acumulada más alta que la del conjunto del país.