Canarias sufre un invierno seco y con temperaturas superiores a lo habitual

Las islas Canarias han sufrido un invierno 2018/19 muy cálido al registrar temperaturas superiores a lo habitual y seco a muy seco al contar en los últimos tres meses con menos lluvias de lo que suele ser normal, según ha puesto este miércoles de manifiesto el delegado de la Aemet en el archipiélago, Jesús Agüera.

"Esto es una tendencia que parece no variar desde hace muchos años. Ya nos podemos preparar --dijo-- que las temperaturas no van a bajar porque la concentración de gases de efecto invernadero es cada vez mayor en la atmósfera y, aunque cesaran y no emitiéramos más, con lo que ya se ha emitido tenemos calentamiento para decenios".

En este sentido, matizó que es llamativo la ausencia de días de helada en el archipiélago durante diciembre, ya que ni en el Teide se registraban temperaturas bajo cero, además de incidir en que el hecho de que en un mes de diciembre no caiga "absolutamente nada" de precipitaciones es reseñable.

"El invierno ha dejado de ser la estación de lluvias en las islas, eso ya ha cambiado desde hace años, y las precipitaciones, cuando se producen, se generan a finales de octubre o principios de noviembre. Si no se generan en otoño arrastramos un déficit [de lluvias] importante", comentó.

Por su parte, diciembre ha sido el más seco de las series históricas, ya que sólo ha habido otro mes de diciembre sin precipitaciones en Santa Cruz de Tenerife (1900) y tres en Izaña (1918, 1959, 2011).

En este sentido, se registraron precipitaciones en el aeropuerto Tenerife Norte (1,4 mm), Valsequillo (0,3 mm) y en el aeropuerto de La Palma (1,6 mm)

Ya en enero hubo un comportamiento pluviométrico seco aunque menos acentuado que el mes anterior. Las primeras lluvias del invierno tuvieron lugar el día 16 en Izaña (26 mm en forma de nieve), siendo 70% de la cantidad esperada en un mes de enero.

Mientras, febrero también fue seco, aunque en Izaña se registró la segunda nevada del año (21 mm en forma nieve). La calima triplicó en este mes el valor esperado al ser el segundo más alto en un mes de febrero desde 1974, solo por debajo del de 1988.

Sobre el porcentaje de la precipitación acumulada en el año hidrólógico 2018/19 --del 1 de octubre de 2018 al 12 de marzo de 2019--, las islas Canarias se encuentran con un déficit del 35%.

TEMPERATURAS POR ENCIMA DE LO HABITUAL

En lo que las temperaturas se refiere, en diciembre hubo anomalías de 0 a 1 grados por encima de lo habitual con temperaturas costeas máximas que alcanzaron los 25 grados.

Asimismo, en enero los registros fueron variables porque mientras en la costa hubo una media de -0,7 grados, en las zonas altas se registró 1 grado más.

Finalmente, en febrero la temperatura fue un 1 grado superior a lo que suele registrar, llegando a haber cinco días de heladas en Izaña frente a los once que se esperaba.

SE ESPERA UNA PRIMAVERA SECA Y CALUROSA

Respecto a la primavera que tiene el archipiélago por delante, explicó que se prevé que las temperaturas en abril, mayo y junio sean superiores a lo normal, mientras las precipitaciones estarán en números inferiores a lo habitual.

"La pasada primavera fue bastante lluviosa --recordó--, pero todo parece indicar que vamos a seguir con situación de estabilidad para bastante tiempo. Vamos a entrar en la primavera con tiempo muy estable y seco".