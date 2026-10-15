Canarias valora la reducción de la tasa de pobreza en 1,7 puntos en 2025

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias se ha mostrado satisfecho este jueves porque sigue afianzando su senda de recuperación social con un descenso de 1,7 puntos en la tasa de pobreza según los últimos datos oficiales del informe de 'El Estado de la Pobreza' elaborado por EAPN-ES.

El documento recoge que la tasa se redujo al 22,9% el pasado año, lo que implica la salida de la situación de pobreza de 34.000 personas en solo un año si bien la tasa AROPE --indicador que engloba el riesgo de pobreza, la carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo en los hogares-- se ha estancado en el 31,2%, igual que el año anterior.

En comparación con 2015, esgrime el Gobierno regional en una nota, año de referencia para la Agenda 2030, la tasa de pobreza en las islas ha experimentado un descenso acumulado de 5,6 puntos porcentuales, lo que significa que 82.000 personas han salido de la pobreza en la última década, todo ello en un contexto de significativo crecimiento demográfico en la región.

Asimismo detalla que el informe pone de relieve el "papel crucial" que desempeñan las políticas públicas y el conjunto de transferencias sociales (pensiones, prestaciones y rentas mínimas) para amortiguar la vulnerabilidad en las islas.

De no existir este escudo social impulsado por las administraciones, la tasa de pobreza en Canarias se dispararía del 22,9% actual al 44,2%, lo que demuestra la contundencia y eficacia de las medidas de apoyo social vigentes.

Entre estas medidas destaca la implantación de complementos extraordinarios destinados a proteger a los colectivos con menores ingresos, como los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) de jubilación e invalidez.

A esta mejora de los indicadores de renta se suma el fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, avalado por el informe independiente Índice DEC 2025 elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a la comunidad autónoma en la cuarta posición nacional con una valoración de 6,35 puntos.

Este reconocimiento "histórico", señala el Ejecutivo, responde a un elevado esfuerzo presupuestario, con un gasto social de 724,3 euros por habitante (frente a los 575,1 euros de media estatal) y una inversión en servicios sociales que alcanza el 2,79 % del PIB canario.

Dicha inversión se traduce en mejoras "tangibles" en la atención ciudadana como la dependencia, donde el tiempo medio de tramitación ha registrado una reducción drástica del 73%, pasando de 782 días en julio de 2023 a 214 días en la actualidad.

Por su parte, los expedientes pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía se han reducido de más de 7.500 a unos 1.400 en la actualidad, recortando el tiempo medio de resolución de 24 a 7 meses.

Además, en materia de teleasistencia y discapacidad los datos también son positivos ya que las personas usuarias de teleasistencia han pasado de 2.352 al inicio de la legislatura a 17.589 en la actualidad, mientras que el área de discapacidad acumula más de 57.000 resoluciones.