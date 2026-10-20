Canarios sin Alas convoca concentraciones en Madrid y Barcelona para regular los precios de los vuelos a las islas

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Canarios sin Alas, junto a Canarios por la Movilidad Justa y Casa Canarias Cataluña, ha convocado concentraciones el 31 de octubre en Madrid y Barcelona para reclamar a los partidos políticos de cara a las Elecciones Generales que arbitren medidas para contener o rebajar los precios de los vuelos a las islas, especialmente en Navidad o periodos vacacionales.

Estas asociaciones asociaciones detallan en una nota que llevan años denunciando que el precio de los billetes impide a muchas familias regresar a las islas, visitar a sus seres queridos o "mantener el vínculo con su tierra" dado que ya no tienen la categoría de residentes.

La movilización nace de una reivindicación compartida por miles de personas que viven fuera de las islas y que, debido al elevado coste de los billetes, encuentran "cada vez más dificultades" para regresar a casa durante periodos como Navidad o verano, visitar a sus familias o desplazarse ante situaciones personales y familiares de especial importancia.

"Canarias está a un vuelo, pero para muchos ese vuelo es inalcanzable", señalan los convocantes.

A su juicio, los precios actuales han creado una distancia económica que separa a las familias canarias y limita el derecho de quienes residen en la Península a mantener una "relación normal" con su tierra de origen.

La protesta reclama a los partidos políticos que incorporen medidas concretas en sus programas para facilitar el regreso de los canarios residentes en la Península, incluida la regulación de los precios de los vuelos.

Asimismo, los convocantes piden al Gobierno de Canarias que cumpla sus compromisos y aproveche sus próximos presupuestos para "impulsar soluciones" que permitan reducir esta brecha.

"Vivimos en el mismo país, pero estamos separados por unos precios que muchas familias no pueden asumir. No somos políticos ni técnicos. Somos canarios que queremos seguir cerca de nuestra tierra, de nuestras familias y de nuestras raíces", apuntan.

Las concentraciones tendrán lugar a las 12.00 horas en la Plaza de las Cortes en Madrid y a la misma hora en Barcelona, aún en un lugar por determinar.

Con esta convocatoria, los participantes quieren trasladar a las administraciones y a las compañías aéreas que el coste de la conectividad con Canarias no puede seguir siendo una barrera para las relaciones familiares, sociales y personales de la ciudadanía canaria.

"Vivir lejos no debería significar estar lejos de Canarias. Es hora de pasar de las palabras a los hechos", concluyen los convocantes.