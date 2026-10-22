Cáritas Diocesana insta a reforzar la respuesta al sinhogarismo ante el aumento de la exclusión residencial extrema

Acto simbólico de Cáritas Diocesana de Tenerife en La Laguna - CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Tenerife ha instado este jueves a reforzar la respuesta al sinhogarismo, ante el aumento de la exclusión residencial extrema. El informe elaborado por la entidad contabilizó un total de 2.853 personas en esta situación durante 2025, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos cinco años en la provincia.

Esta realidad evidenciaría las dificultades que afrontan cada vez más personas para acceder a una vivienda digna y mantener unas condiciones de vida estables, según ha recordado la entidad en una nota.

Resalta la entidad que el encarecimiento del alquiler, la precariedad económica y laboral, la falta de redes de apoyo y las dificultades para acceder a los recursos sociales pueden agravar las situaciones de vulnerabilidad y dificultar los procesos de recuperación personal.

Durante 2025, Cáritas Diocesana de Tenerife acompañó además a 3.522 personas a través de su área de Vivienda e Inclusión Social. Asimismo, las Unidades Móviles de Atención en Calle (UMAC) atendieron a 1.376 personas, mientras que 215 personas fueron acogidas en los ocho recursos alojativos para personas en situación de sin hogar que la entidad gestiona en Tenerife y La Palma.

A juicio de la entidad, estas cifras pondrían de manifiesto la importancia de "mantener y reforzar" una respuesta integral, centrada en las necesidades de cada persona y orientada a garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales como la vivienda, la salud, el empleo y la protección social.

DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se conmemora el próximo 25 de octubre, Cáritas impulsa este año la campaña 'Un hogar, un lugar al que pertenecer', una iniciativa que invita a mirar "más allá" de la falta de un techo y a reconocer la importancia del hogar como "espacio de seguridad, convivencia, vínculos y participación comunitaria" ya que el sinhogarismo, exponen, "no afecta únicamente a quienes duermen en la calle".

También, añaden, comprende situaciones de alojamiento temporal, infravivienda, asentamientos precarios y viviendas inseguras en las que no se reúnen las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna.

La campaña pone el foco en la acogida, los vínculos y el sentido de pertenencia como elementos esenciales para acompañar los procesos de recuperación y favorecer la inclusión social.

ACTO REIVINDICATIVO

En el marco de esta campaña, Cáritas Diocesana de Tenerife ha celebrado un acto reivindicativo en la plaza de Los Remedios, junto a la Catedral de La Laguna, en el que han participado cerca de un centenar de personas acompañadas desde los proyectos y recursos alojativos de la entidad, junto a sacerdotes, personal técnico y personas voluntarias.

Dicho acto también se replicó en las plazas de España de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane.

La convocatoria pretendía visibilizar la realidad del sinhogarismo y sumar voces en defensa de los derechos de quienes se encuentran en situación de exclusión residencial. Durante el acto se procedió a la lectura de un manifiesto que recoge las principales reivindicaciones de la campaña, denunciando la vulneración de derechos que sufren las personas sin hogar y reclamando respuestas que garanticen el acceso a una vivienda digna.

La iniciativa, además, trata de sensibilizar a la ciudadanía sobre una realidad que no puede abordarse únicamente desde la atención a las necesidades más inmediatas, sino que requiere compromiso social, coordinación institucional y medidas que faciliten el acceso a soluciones habitacionales estables.

RESPUESTA INTEGRAL Cáritas Diocesana ha considerado necesario reforzar la colaboración entre las administraciones públicas, las entidades sociales y la comunidad para prevenir y revertir las situaciones de exclusión residencial extrema.

La respuesta al sinhogarismo, puntualizan, debe contemplar tanto la cobertura de las necesidades básicas como el acompañamiento social, el acceso a recursos alojativos adecuados y la recuperación de los vínculos personales y comunitarios.

"Garantizar un hogar significa ofrecer a cada persona la oportunidad de desarrollar su proyecto vital con seguridad, autonomía y dignidad. Con la campaña 'Un hogar, un lugar al que pertenecer', Cáritas hace un llamamiento a la sociedad para reconocer que el sinhogarismo es una responsabilidad colectiva y que la construcción de una comunidad más inclusiva exige que nadie quede al margen", han concluido.