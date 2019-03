CC y ASG secundan el pacto por la dependencia propuesto por el Diputado del Común

Publicado 26/03/2019 18:49:18 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha solicitado este miércoles, con escaso éxito, que los grupos parlamentarios suscriban un pacto por la dependencia en Canarias para mejorar su gestión, y solo ha encontrado eco en CC-PNC, que ha pedido que "no se politice", y ASG.

En el debate sobre el informe correspondiente a 2018 ante el Pleno del Parlamento, ha resaltado que Canarias es la Comunidad que menos dinero destina a dependencia y "multiplica por cuatro" el reconocimiento de grado --unos dos años--.

El informe recoge, entre cosas, que la tramitación de expedientes ha crecido un 21,2%, con más de 80 de oficio, 285 recordatorios de colaboración a instituciones de las islas, y tres declaraciones de obstruccionismo al Ayuntamiento de Arrecife y el Colegio de Procuradores de Las Palmas.

Además, Yanes ha destacado la labor de la adjuntía de igualdad, de reciente creación y única en España, que ha permitido incrementar en un 560% las quejas.

La diputada del Grupo Mixto (ASG), Melodie Mendoza, ha comentado que el Diputado del Común es una institución "muy útil" para tratar de defender los derechos de los ciudadanos, si bien ha lamentado que muchas personas "aún no la conocen".

Ha valorado que actúe también de oficio y se potencie el uso de las redes sociales, y cree que muchos ayuntamientos no responden a sus requerimientos por falta de personal, y no porque "no tengan voluntad".

Sobre la dependencia, ha señalado que debe ser "objeto de pacto y no de debate" pues hay muchos problemas, por falta de recursos económicos y problemas con el procedimiento.

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha pedido al Diputado del Común que aclare "qué criterios" utiliza para actuar de oficio a partir de informaciones periodísticas, pues "da la impresión" de que se va más rápido en la queja que a través del cauce oficial.

Concepción Monzón, de Podemos, ha dicho que el informe es una "radiografía" de la situación de Canarias, lamentando la mala situación de la dependencia y el funcionamiento "complejo" de la administración pública, hasta el punto de que no es comprensible para los ciudadanos.

Miguel Jorge, del Diputado del Común, ha cuestionado la tendencia de la administración a utilizar el "abuso de autoridad" y por eso, ha valorado el papel del Diputado del Común, que detecta el mayor número de quejas provienen de las áreas sociales, especialmente discapacidad y dependencia.

En su opinión, "es un ejemplo del tortuoso camino" que tienen que transitar los ciudadanos en defensa de sus derechos.

Al igual que NC, también ha pedido a Yanes que explique qué criterios utiliza para acometer actuaciones de oficio porque a veces sigue informaciones periodísticas, que pueden ser "tendenciosas o no acertadas".

"DATOS TERRORÍFICOS" EN DEPENDENCIA Y PCI

Gustavo Matos, del Grupo Socialista, ha comentado que en el actual "clima de desconfianza", el Diputado del Común "hace de guía" al ciudadano para poder recurrir ante la administración pública, que muchas veces "es un laberinto".

Asimismo, ha incidido en algunos "clásicos" como la dependencia y la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que presentan "datos terroríficos" y cada año "son peores", al tiempo que ha advertido de las quejas que hay sobre retrasos judiciales, enfrentándolo a lo que ha hecho el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el 'caso Grúas'.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha señalado que no todas las quejas van dirigidas al Gobierno de Canarias, pues también se acude al Estado en relación a vivienda, valorando las mejoras que ha habido en servicios sociales, por ejemplo con la expedición de los carnés de familia numerosa.

Ha pedido que "no se politice" la gestión de la dependencia porque las condiciones de cada territorio son distintas y en el caso de Canarias, lastrada por la falta de financiación del Estado, 11 millones solo en 2018.

En esa línea, ha defendido el nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias y la simplificación de los trámites.