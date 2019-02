CC cierra filas con Clavijo y dice que el 'caso Grúas' es una "farsa política"

Publicado 08/02/2019 17:32:40 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha pedido este viernes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que "emplee todos los mecanismos legales para su defensa" tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de devolver el 'caso Grúas' al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna.

La formación nacionalista, que muestra su apoyo al presidente y candidato a la Presidencia en un comunicado, espera que se "llegue a las últimas consecuencias para demostrar la farsa política que se esconde tras el conocido como caso Grúas".

CC remarca las "contradicciones y dudas jurídicas" del caso, nuevamente puestas en evidencia en el auto -donde ha habido u voto particular favorable a continuar la instrucción en el TSJC--, y las demoras de un procedimiento judicial que tiene "más oscuros que claros", y que "evidencian y tienen su origen en una persecución política de quienes son incapaces de lograr en las urnas el respaldo de la ciudadanía".

De la misma forma, pone una vez más en evidencia "el retraso injustificado para esclarecer un procedimiento judicial que tiene más visos de perjudicar a un candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias que interés en salvaguardar los derechos que como ciudadano tiene Fernando Clavijo".

En este contexto, Coalición Canaria recuerda que fue precisamente el presidente canario el que dio un impulso definitivo a la aprobación del Estatuto de Autonomía.

"Lo hizo y lo volvería a hacer por responsabilidad con el cargo que ocupa desde 2015, porque no tiene nada que esconder y ha demostrado que el 'caso Grúas' no es más que el particular programa electoral de dos formaciones políticas", apunta.

UN "CASO PREFABRICADO CON MUCHOS INTERESES"

Coalición Canaria insiste también en las dilaciones, incumplimientos "flagrantes" de plazos por parte de la Fiscalía, pronunciamientos fuera de plazo, informes reservados en poder de la Fiscalía General del Estado que descartan cualquier indicio de delito y en "las vueltas" de un "caso prefabricado lleno de inconsistencias y contradicciones, en el que debe haber inmersos muchos intereses, excepto esclarecer la verdad".

Todo esto, señala la formación nacionalista, ha hecho que se sitúe a Fernando Clavijo "en la casilla de salida de un caso judicial que ha tenido más de 4 años para ser resuelto y que, casualmente y sin creer en las coincidencias, vuelve a ponerlo en la palestra esta decisión judicial a tres meses de las Elecciones Locales y Autonómicas en la que concurre como candidato a la Presidencia de Canarias".

"No vamos a permitir que una farsa política marque nuestra agenda. No tenemos ni la más mínima duda de que es el mejor candidato para CC y para Canarias. Le avala su gestión en estos casi cuatro años al frente del Ejecutivo y su capacidad para tender puentes y alcanzar acuerdos que se han visto recogidos en documentos como la agenda canaria, en el incremento del 75 % del descuento de residentes, en la aprobación del REF y el Estatuto o en el liderazgo del archipiélago en las RUP", apuntan desde CC.

Por ello, instan a Fernando Clavijo "a poner todos los mecanismos, amparándose en sus derechos", en el recurso a esta decisión judicial y exija el sobreseimiento de esta "denuncia política".