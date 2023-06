CC cierra con otras 10 fuerzas un pacto para las generales "por la defensa de Canarias", que deja fuera a NC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

CC y otras 10 fuerzas políticas han firmado este lunes un pacto electoral para las próximas elecciones generales así como un manifiesto que aboga por "un objetivo común, la defensa de Canarias" y en el que no está la formación nacionalista grancanaria de izquierdas Nueva Canarias.

Los socios que se comprometen a "unir la representación" que obtengan después del 23 de julio son CC, Unidos por Gran Canaria, Agrupación Herreña Independiente (AHI), Juntos por Mogán, Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), Plataforma Vecinal por Santa Brígida, La Fortaleza de Santa Lucía, Tejeda por el Cambio, Ahora Guía, Agrupación Socialista por Lanzarote y Coalición de Centro Democrático (CCD).

Esta formaciones trabajarán en sus respectivos espacios de acción política y social para "tener una voz, alta y clara, para la defensa de los grandes intereses de Canarias". El objetivo de la alianza electoral es lograr que "parlamentarios canarios de obediencia regional puedan tener grupo propio en Congreso y Senado".

"Canarias se la juega el próximo 23 de julio, porque ese día los canarios y canarias decidirán entre los que luchamos cada día por Canarias y aquellos para los que nuestra tierra no es una prioridad en sus aspiraciones para alcanzar la Moncloa", señala el manifiesto.

Además, el texto acusa de "irresponsabilidad" al presidente Pedro Sánchez que, en opinión de los firmantes, "ha puesto por delante sus aspiraciones partidistas a los intereses de un país seriamente castigado por la sucesión de distintas crisis en los últimos años".

Frente a este escenario, las formaciones políticas de manifiesto apelan a la unión de las fuerzas de obediencia canaria para "defender las ocho islas, así como a todas las personas que viven y trabajan" en el territorio.

CALIFICAN EL MOMENTO COMO "LA ETAPA MÁS INCIERTA DE LA DEMOCRACIA"

Además, alertan de que "en la etapa más incierta de la democracia española, una etapa de frentismo marcada por la polarización política, será más necesario que nunca que Canarias cuente con un grupo de canarios y canarias que nos represente para no dar un paso atrás contra quienes intentarán restarnos derechos".

"No podemos ser moneda de cambio y denunciaremos las maniobras que puedan llevar a cabo para usar nuestros recursos como moneda de cambio", inciden. "Canarias tiene la oportunidad de decidir entre ser o no ser decisiva en el futuro de España. Una decisión que pasa por impulsar que los canarios y canarias pongan por delante a su tierra en las urnas. No es un sueño: ya hemos sido determinantes otras veces para la gobernabilidad del país y hemos puesto donde corresponde los intereses de nuestras ocho islas", continúan.

Con este manifiesto para la defensa de Canarias, los partidos políticos que se suman a este compromiso advierten también de que las elecciones del 23 de julio "no van de derechas o de izquierdas; van de Canarias".

En este escenario de polarización entre partidos estatales, las formaciones de "obediencia isleña" destacan que "si Canarias tiene derecho a labrarse un futuro propio en un Estado social y democrático de derecho como España, en las mismas condiciones de igualdad que el resto de los españoles, o si nos resignamos a no estar, a no contar en las políticas de Estado, y a que Canarias sea la última de las comunidades autónomas".

CLAVIJO DICE QUE EL MANIFIESTO ES UNA "HOJA DE RUTA" PARA CANARIAS

En la presentación del manifiesto, el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, subrayó la importancia del texto suscrito por estas organizaciones políticas: "Hoy se pone, por encima de cualquier cosa, el interés general de Canarias con este manifiesto conjunto que también es una hoja de ruta para fijar que Canarias debe ser atendida por el Estado en los próximos cuatro años".

"Estas elecciones, anticipadas más para salvar el cuello a Pedro Sánchez que por el interés general del país, están generando problemas en Canarias ya que algunas actuaciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para este año han quedado suspendidas y eso se traduce en una incidencia en el bienestar, en los recursos, en las infraestructuras y en calidad de los servicios públicos en las islas", señaló el secretario general de CC, porque "el PSOE ha preferido priorizar los intereses electorales de Pedro Sánchez antes que dar cumplimiento a una serie de compromisos que el Estado tiene con Canarias".