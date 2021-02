CC critica que el Gobierno de Canarias "sepulte el presente y futuro" de miles de pymes y autónomos de las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

CC-PNC ha criticado que Gobierno de Canarias de "sepulte el presente y futuro" de miles de pymes y autónomos que llevan esperando meses una ayuda para paliar las dramáticas consecuencias de las restricciones sanitarias en sus negocios.

Así lo ha señalado la formación nacionalista en un comunicado en el que añade que "o no hay voluntad política o no hay trabajo por parte de un Gobierno de Canarias que no ha hecho otra cosa que anunciar ayudas que nunca llegan".

"La única realidad --continuó CC-- es que mientras llegan esas ayudas siguen cerrándose negocios en las Islas y sigue destruyéndose empleo mientras este Gobierno sigue dando excusas y dejando solo al tejido económico y comercial frente a una de las crisis económicas más dramáticas".

Del mismo modo, apuntó que "a la aprobación del decreto ley tendrán que sumar su desarrollo y puesta en marcha y las pymes y autónomos de las islas no pueden esperar ni un día más a que el Ejecutivo liderado por Ángel Víctor Torres haga su trabajo y cumpla con sus compromisos".

Los nacionalistas han sostenido que estamos ante "un nuevo fracaso del Gobierno de Canarias, un estrepitoso fracaso que pagarán pymes y autónomos".

En este contexto, CC-PNC exigió que activen ya las ayudas directas a anunciadas por el propio presidente del Gobierno de Canarias e insistieron que "los nacionalistas siempre estaremos para sumar, por eso hemos remitido al Gobierno planes para el Rescate Económico, Social y de sectores como el turístico y cultural, pero lamentablemente han caído en saco roto de un Gobierno que sigue instalado en la inacción y en la improvisación continua y que ha dado muestras de no saber cómo gestionar esta crisis".

Finalmente, el partido ha tildado de "vital" que el Ejecutivo canario adopte medidas por la vía de urgencia porque, insisten, ni pymes ni autónomos "pueden esperar ni un día más ni seguir soportando solos los estragos de la pandemia".

Asimismo, recordaron que "anunciar ayudas no sirve de nada si no son capaces de materializarlas y hacer que lleguen en el menor tiempo posible a los beneficiaros".