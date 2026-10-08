CC Gran Canaria abrirá un diálogo con fuerzas nacionalistas de la isla sobre posibles acuerdos de coalición

Archivo - Secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez - COALICIÓN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva insular de Coalición Canaria (CC) Gran Canaria celebrada en la tarde de este miércoles ha acordado abrir un proceso de diálogo con las organizaciones nacionalistas de la isla de cara a cerrar posibles acuerdos de coalición de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha informado la formación política, que añade que el objetivo de este proceso es explorar fórmulas de colaboración que permitan sumar fuerzas en torno a una agenda propia para Canarias.

El secretario general de CC Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha resaltado que las islas "necesitan una voz fuerte en las Cortes Generales que no dependa de las estrategias de los partidos de ámbito estatal".

También ha subrayado que Coalición Canaria encara este proceso de diálogo "con la mano tendida y sin vetos, pero con una premisa clara: la única obediencia es a Canarias. Nuestro bloque no es la izquierda ni la derecha, nuestro bloque es Canarias".

Rodríguez ha afirmado que "el nacionalismo canario tiene ante sí una oportunidad que no puede dejar pasar. Gran Canaria lleva demasiado tiempo con el espacio nacionalista dividido, y esa división solo ha beneficiado a quienes deciden el futuro de Canarias desde Madrid".

Asimismo, ha recordado que este proceso no parte de cero este 2026. "En junio dimos un primer paso en Arucas con Municipalistas Primero Canarias, un acuerdo que demuestra que, cuando ponemos por delante los intereses de nuestra gente, el entendimiento es posible. Además, en otros municipios como Telde o Santa Lucía, con CCD y La Fortaleza, respectivamente, entre otros, llevamos años demostrando que las alianzas nacionalistas funcionan y dan estabilidad", ha dicho.

En este sentido, la Fortaleza de Santa Lucía ya ha acordado en el seno de su organización sumarse a esta "gran alianza nacionalista" para los próximos comicios.

"Estamos preparados para afrontar con responsabilidad un calendario electoral muy exigente. Vamos a escuchar a todas las organizaciones que comparten con nosotros la defensa de esta tierra para construir juntos una propuesta útil para Gran Canaria y para Canarias", ha concluido.