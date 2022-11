CC-PNC acusa al PSOE de impulsar un "boicot" para que no haya transporte público gratis en 2023 en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife ha denunciado este jueves un "boicot" del PSOE para no implantar el transporte gratuito en la isla a partir del 1 de enero.

La candidata a la presidencia del Cabildo, Rosa Dávila, y el portavoz nacionalista, Carlos Alonso, comparecieron este jueves para exigir el cumplimiento de la medida lograda por Coalición Canaria para incluir una partida en los Presupuestos Generales del Estado y que el transporte sea gratis en 2023.

Rosa Dávila explicó que los socialistas "están tratando de boicotear un acuerdo que es extraordinario para todas las personas".

En su opinión, "el PSOE está poniendo excusas y pegas para no cumplir el acuerdo" y el Gobierno de Canarias apunta que se necesitarían 40 viajes para que fuera gratis "mientras que en la Península son 16".

"Esperemos que no sea verdad y que haya un trato igualitario. Y en Tenerife, encontramos a Pedro Martín y Arriaga diciendo que no hay guaguas suficientes, que faltan conductores, que es complicado cumplir el acuerdo. Nosotros lo que decimos es que busquen la solución, que para eso les pagan. Y que ha habido una evidente falta de planificación porque desde agosto se aprobó la medida en el Pleno del Cabildo. Lo que pasa es que el PSOE votó en contra y parece que no quiere cumplirla", destacó en una nota de la formación.

Dávila pidió que con el dinero que va a ahorrar el Cabildo --la aportación de 81 millones de euros la pone el Gobierno central-- "se compense al sector del taxi, se compren más guaguas y se contraten conductores en Titsa y Metropolitano".

En esa línea señaló que "Coalición Canaria ha hecho su trabajo, que es conseguir que el transporte sea gratuito en Canarias y en Tenerife y Pedro Martín tiene la obligación de cumplirlo".

La candidata mostró su preocupación ante la "falta de previsión" del actual grupo de gobierno y dijo que "Pedro Martín no se puede esconder detrás de los conductores de Titsa, que son los que tienen que dar la cara ante los usuarios y que ya están sufriendo una situación de tensión ante el incremento de la demanda".

Para la diputada autonómica, el Cabildo "tiene que trabajar de forma intensa para que el transporte público sea gratis, eficaz y de calidad en Tenerife a partir del 1 de enero de 2023".

Asimismo incidió en su sorpresa ante la actitud de Pedro Martín sobre la implantación del transporte gratuito: "En ningún territorio ha habido quejas porque es una medida buena para todas las personas, salvo en Tenerife. Aquí vemos que el PSOE está poniendo pegas para cumplirlo y parece que les molesta que Coalición Canaria haya logrado que las guaguas y el tranvía sean gratis".

NOQUEADOS EN MATERIA DE MOVILIDAD

Carlos Alonso denunció la falta de previsión de Pedro Martín e indicó que entre 2014 y 2019 se renovó la flota de guaguas, con 300 nuevas y desde 2019 no llegan a un centenar. "Es tres veces menos. Eso habla de la falta de planificación y de la improvisación", agregó.

Al respecto, indicó que Pedro Martín "está noqueado" en materia de movilidad porque un día anuncia que va a estudiar el carril reversible de la TF-5 y al día siguiente Arriaga dice que es inviable. "Martín no sabe qué hacer. Es un ejemplo más de la falta de liderazgo que sufre Tenerife", apuntó.

Alonso también explicó que "tienen que buscar las soluciones y no boicotear la medida poniendo excusas" y anunció la solicitud de un Pleno Extraordinario para que se cumpla el acuerdo.

Además, el portavoz nacionalista recordó que en marzo de este año ya propusieron una reducción de las tarifas del transporte público ante el incremento de la inflación y un pleno extraordinario, "que lo retrasaron hasta agosto", en el que se aprobó que las guaguas y el tranvía fuesen gratis.

"Pedro Martín votó en contra, pero ahora tiene que cumplir el acuerdo y así lo vamos a exigir", indicó.