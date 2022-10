CC-PNC denuncia la situación "caótica" de los centros del IASS por la gestión del PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife ha denunciado la situación "caótica" que están sufriendo los centros dependientes del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) por la "mala gestión" del PSOE y ha demandado una solución urgente para que los usuarios sean atendidos dignamente.

El portavoz del grupo nacionalista en el Cabildo, Carlos Alonso, y la diputada por Tenerife Rosa Dávila explicaron la situación hoy miércoles en una rueda de prensa donde exigieron "una solución inmediata para atender a los pacientes de forma digna".

Rosa Dávila indicó que el Comité de Empresa del IASS "ha denunciado el maltrato a los pacientes por culpa del actual equipo de gobierno del PSOE". "Estamos hablando de mayores, menores, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad que no están recibiendo un trato digno y adecuado. Todos los sindicatos denuncian la falta de recursos humanos y falta de material para desarrollar su labor. Eso repercute negativamente en el servicio que se presta a los usuarios y pacientes, produciéndose situaciones insostenibles", añadió la diputada.

Para Dávila, "es obsceno tener que hablar de cosas como que no tienen toallas, sábanas o agua corriente. Según el Comité de Empresa, no hay toallas y limpian a los mayores con fundas de almohadas; falta ropa de cama y hay que poner las mismas (sucias); en los centros solo hay una persona para atender a todos los menores cuando no están las madres; falta de agua en los centros y no se puede bañar a los bebés".

Rosa Dávila indicó que el Comité de Empresa ha presentado 16 escritos entre junio y septiembre de este año dando cuenta de la situación de los diferentes centros "sin obtener respuesta por parte de Pedro Martín ni Marian Franquet". "Eso ha llevado a una situación insostenible", por lo que desde Coalición Canaria han exigido que se ponga una solución inmediata. "Pedimos que se abra un diálogo con los representantes de los trabajadores, que sufren un continuo desprecio por parte del PSOE", señaló Dávila.

La diputada indicó que es necesario se garantice la provisión de enseres y materiales básicos para la atención a los usuarios tanto de ropa como el suministro estable de agua en todos los centros. Asimismo, apoyó la petición del Comité del IASS para que se apruebe la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal laboral del IASS acordada con la representación de los trabajadores el pasado 22 de abril de 2022 y aprobada por el Consejo Rector en fecha 28 de julio de 2022 sin que haya merma, ni reducción de las plazas y puestos de personal laboral ya acordados.

SITUACIÓN SOCIOSANITARIA EN TENERIFE.

Por su parte, Carlos Alonso explicó la situación que hay en Tenerife hoy en día "con una demanda de 7.000 plazas residenciales, según los datos que ha dado el Cabildo". "En el anterior mandato la cifra rondaba las 3.500 personas y en estos tres años y medio se ha duplicado. Eso es debido a la parálisis y dejadez de Pedro Martín y Marian Franquet, que son incapaces de dar respuesta a más de 7.000 personas que demandan una cama sociosanitaria", denunció.

Alonso indicó que eso provoca otra serie de problemas "como los denunciados por los sindicatos de médicos, donde hay personas ocupando plazas en los hospitales ante la falta de camas sociosanitarias. En Tenerife hay 208 personas en los hospitales ocupando una cama porque sus familias no quieren o pueden ocuparse de ellos. Es una situación muy grave".

El portavoz de Coalición Canaria quiso recordar que en 2019 dejaron planificadas una veintena de actuaciones del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del IASS para crear 2.500 plazas nuevas. "Era una inversión de 90 millones de euros entre 2019-2022, pero el PSOE lo paralizó. Muchas de esas camas podían haber estado ya en funcionamiento", aseguró.

Carlos Alonso criticó que ahora hayan anunciado que están tramitando la construcción de nueve centros de mayores con 639 plazas: "Nos tememos que solo sean anuncios. En 2020 dijeron que trasladarían a los pacientes del Febles Campos y no lo han hecho".

Y finalizó señalando que la gestión en materia social de Pedro Martín y Marian Franquet es "nefasta". "Lo que hicieron con ANSINA fue una canallada. Dejaron a los mayores sin actividades en plena pandemia y despidieron a los trabajadores al comienzo de la crisis del COVID-19. Eso es imperdonable", afirmó.