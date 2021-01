CC-PNC propone un plan de rescate social ante la "delicada" situación económica en Canarias

Los nacionalistas piden partidas extraordinarias para el tercer sector, más recursos para los ayuntamientos y los planes de empleo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, la secretaria ejecutiva de Derechos Sociales, Cristina Valido, y la portavoz de la formación nacionalista, María Fernández, han presentado este lunes un plan de rescate social de Canarias.

"Se trata de arrimar el hombro, de aportar y de sumar esfuerzos en un momento en el que lo que debe primar es proteger a los más vulnerables", señaló Fernando Clavijo, que tendió una vez la mano al Gobierno de Canarias "para acometer medidas eficaces y efectivas con el fin de paliar la delicada situación de una tierra que cuenta con 270.000 personas en paro, que tiene a 80.000 personas en ERTE, que ha visto cómo 35.000 autónomos han cesado su actividad y como 3.800 empresas han bajado la persiana en los últimos diez meses".

Esta situación, prosiguió, "cuyas consecuencias directas se perciben a diario en los comedores sociales, en las oficinas de empleo, en los servicios sociales de los 88 ayuntamientos canarios, que no pueden seguir haciendo frente a una situación excepcional, como la derivada de la Covid-19, con un presupuesto que no está dimensionado ni pensado para dar respuesta a las secuelas socioeconómicas de la pandemia".

El líder de los nacionalistas apuntó que Coalición Canaria seguirá trabajando por los dos millones de canarios y canarias así el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres "no coja la mano tendida y estudie, al menos, los paquetes de medidas para frenar la destrucción de empleo y evitar una brecha social aún mayor".

En este sentido, la portavoz de Coalición Canaria-PNC, María Fernández, se refirió a los "desalentadores" datos de un Gobierno que "en el peor año de la última década solo fue capaz de hacer llegar la PCI a 7.396 familias y que tiene en su haber el peor dato de incorporaciones al sistema de atención a la dependencia y con estos datos encima saca pecho".

Para Fernández el Gobierno canario "no solo no está a la altura sino que no está acompañando a quienes más los necesitan, tienen las herramientas pero no las utilizan y hablan de ayudas que si no llegan, de nada sirven".

El 'Rescate Social de Canarias' propuesto por los nacionalistas recoge medidas específicas para mejorar la atención a la ciudadanía, así como, un paquete de medidas urgentes de atención a las personas; una batería de iniciativas para generar nuevas oportunidades de empleo y medidas de reivindicación de financiación del Estado.

La secretaria nacional de Derechos Sociales, Cristina Valido, insistió en que Canarias está en un momento en el que se hace necesario "blindar" las políticas y los derechos sociales de los canarios y esto pasa por "redoblar esfuerzos aquí y por exigir al Estado las transferencias pendientes como las recogidas en el Plan Integral de Empleo de Canarias; las del Plan de Infraestructura Educativa o las del Plan de Choque por el Empleo Joven o exigir la transferencia inmediata de los 30 millones de euros de Plan de la Pobreza incluido en los PGE de 2021, que si no eran suficientes hace dos años ahora deberían someterse a una revisión al alza".

Asimismo, insistió en que Canarias atraviesa una situación sin precedentes y "debe armarse para dar respuesta al nuevo escenario y no desatender a los miles de canarios y canarias que buscan en la administración un salvavidas".

REFUERZO DE PLANTILLAS EN SERVICIOS SOCIALES

Al respecto señaló medidas recogidas en el documento elaborado por los nacionalistas como "la aprobación urgente, tal y como establece la Ley de Servicios sociales de la ratio de profesionales por población con la que ha de contar cada municipio; promover un acuerdo con la FECAM para el refuerzo de plantillas en los servicios sociales, financiando adecuadamente la prestación de servicios tal y como establece la Ley de Servicios Sociales; la contratación de personal en todas las administraciones canarias para la formación y acompañamiento a la ciudadanía en la gestión on-line de solicitudes de ayudas económicas que elimine la brecha digital; la simplificación de los trámites para la concesión de servicios y prestaciones de atención a la dependencia, PCI y PNC, en consecuencia con el estado de alarma y la gravísima crisis social y la finalización del Catálogo de servicios y prestaciones de Servicios Sociales que exige la ley para la adecuación de la financiación de competencias de cada administración".

Asimismo, señaló la necesidad de establecer partidas de emergencia y extraordinarias para el tercer sector; promocionar y apoyar al voluntariado que está siendo clave en esta crisis histórica; incorporar a los centros de salud de profesionales de salud mental, psicólogos y psiquiatras que aborden el impacto y consecuencias que esta pandemia está teniendo en las personas previniendo situaciones y decisiones indeseables e irreversibles; incrementar las transferencias a Ayuntamientos y recursos económicos dedicados al abono de ayudas económicas para pagos de alquiler, agua, luz, alimentación, farmacia y otras necesidades básicas a través de los municipios; reforzar los fondos derivados a los ayuntamientos para implementar los equipos de intervención en infancia y familias afectadas por la pandemia; dar un apoyo económico extraordinario a los bancos de alimentos y entidades del tercer sector que proveen de alimentos a las familias vulnerables y reforzar los fondos destinados a la 'cuota cero' en comedores escolares, simplificación y adecuación de trámites.

En este caso, criticó que "desde el pasado mes de marzo el Gobierno de Canarias no solo no ha mantenido la partida destinada a la 'cuota cero' sino que ha disminuido, algo inconcebible en estos momentos".

La secretaria de Derechos Sociales sostuvo finalmente que a pesar de que "a este Gobierno se llena la boca diciendo que no deja a nadie atrás miles de canarios y canarias se han sentido y se sienten solos", y se refirió a medidas recogidas en el Plan Social para generar nuevas oportunidades de empleo, entre ellas, "el incremento de las partidas destinadas a los Planes de Empleo Social (PES); la promoción de una mayor oferta de planes de formación con alternancia en el empleo (PFAES), con especial atención a los jóvenes que en este momento presentan la tasa de desempleo de todo el Estado español; el plan de apoyo específico para jóvenes emprendedores y la extensión de la contratación en prácticas de jóvenes a todas las administraciones públicas de Canarias".