CC-PNC ve preocupante que arranque el curso escolar con "falta de consenso" entre la comunidad educativa

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Nacionalista Canario y portavoz en Educación, Beatriz Calzada, ha mostrado este viernes su "preocupación" por la "falta de consenso" entre la comunidad educativa ante el inicio de curso.

Para los nacionalistas, señala la diputada, "es vital la opinión de los órganos directivos de los centros educativos que siguen señalando que las medidas no son suficientes" y preocupa que las dudas que también han hecho públicas "no estén resueltas".

Para la diputada, "es importante que el Gobierno no se equivoque en su decisión, pero si lo hace no será porque tanto la comunidad educativa como nosotros no le hemos advertido desde hace semanas de la necesidad de tomar decisiones".

Así, la nacionalista hizo referencia a la bajada de las ratios por aula como uno de las medidas demandadas tanto por la comunidad educativa como por las familias, "una medida anunciada en su momento pero que finalmente no se tomó", así como el incremento de profesores porque si bien es cierto que se ha aumentado la plantilla "no se ha hecho en el número suficiente".

"Se han contratado profesores, pero no todos los profesores que se necesitan", agregó al tiempo que se señaló que "se habló de 3.000 profesores, luego de 1.500" y a día de hoy no hay aún la "certeza" del número total de incorporaciones.

Además, la nacionalista apuntó la importancia de incorporar enfermería escolar además de realizar las pruebas PCR en todos los centros educativos, en respuesta a las demandas de docentes y familias.

"Y, por supuesto, la digitalización de la enseñanza, que será fundamental para que, si hay confinamientos locales o generales, ningún alumno vea vulnerado su derecho a la educación", indica en una nota.

Calzada señaló además la conveniencia de que desde la Consejería de Educación se le diera un "mensaje de tranquilidad" a la comunidad educativa de El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria, tres islas que, hasta hace dos días, se había señalado desde la Consejería que no iniciarían el curso presencialmente el día 15.

"No han cambiado los datos de contagios como para que haya un cambio de criterio por lo que sería conveniente un mensaje tranquilizador, para docentes, alumnos y familias explicándoles con más detalle ese cambio de criterio", apuntó la diputada.