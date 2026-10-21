CC y PP en Tenerife muestran su "rechazo" al "interés partidista" de la moción de censura en San Juan de la Rambla

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Coalición Canaria en Tenerife, Rosa Dávila, y el presidente del PP en la isla, Lope Afonso, han mostrado este miércoles el rechazo de sus formaciones a la moción de censura presentada por PSOE, AUP-SSP y Nueva Canarias en San Juan de la Rambla, ya que respondería a un "interés partidista y personal".

En rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno insular, la presidenta y el vicepresidente insular han sido preguntados por la cuestión, sobre la que manifiestan su "incompresión" cuando se está a "apenas seis meses de la próxima convocatoria electoral". Asimismo, Rosa Dávila ha considerado que lo "más prudente" hubiera sido "dejar decidir a los ciudadanos" en la próxima cita con las urnas.

"Durante 3 años, se ha trabajado con confianza, y manteniendo una relación fluida. Nos preocupa la inestabilidad cuando quedan apenas seis meses de una convocatoria electoral" ha añadido Dávila, que ha defendido el interés de la formación que representa, Coalición Canaria, por "dar estabilidad" y por "poner por encima de todo" los intereses de los ciudadanos: "Es un principio fundamental".

"Atiende más a un interés partidista que realmente a una necesidad de los vecinos en San Juan de la Rambla", ha deslizado Dávila.

Por su parte, Afonso (PP) ha reiterado el rechazo de su formación a una moción de censura ya que, por "encima de todo", está "la estabilidad de las instituciones". Ha añadido que, en este caso, "no parece que, con el margen de tiempo que hay --respecto a las próximas elecciones--, sea útil una maniobra política como esta".

"El Partido Popular no va a apoyar una moción de censura, ni en este contexto ni para favorecer intereses políticos partidarios o personales. No la apoyaremos, y seguiremos trabajando desde cualquier posición por el interés general de los vecinos de San Juan de la Rambla", ha añadido el presidente de los populares tinerfeños.