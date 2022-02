CC de Tenerife apoya el tren del sur como medio de transporte "fiable, seguro y sostenible"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria de Tenerife ha remarcado este jueves su apuesta de una manera "clara y rotunda" por la implantación del Tren del Sur como fórmula para mejorar la movilidad en la isla dentro del modelo de transporte sostenible y eficiente, una solución basada en energías renovables.

El secretario general de CC de Tenerife, Francisco Linares, asegura en una nota que el transporte guiado "es fiable, seguro y sostenible, y es necesario tener en cuenta las necesidades de movilidad en el corredor sur de la isla, donde el proyecto del tren del sur contempla un Tren-Tram en el corredor entre San Isidro y la zona turística de Los Cristianos".

En este sentido, Linares recuerda que el tranvía y los trenes "son apuestas de Coalición Canaria y eso lo sabe todo el mundo, muchos de los que se opusieron al tranvía lo aplauden hoy y se ha demostrado que el transporte guiado es una buena solución para mejorar la movilidad".

El secretario insular indicó también que "Tenerife no puede renunciar a los proyectos del transporte guiado porque es una de las soluciones para mejorar la movilidad en la isla junto a otras actuaciones como los carriles BUS-VAO".

Así, criticó que "la falta de liderazgo" de Pedro Martín y las diferentes posturas del PSOE con este y otros proyectos "hacen que Tenerife se quede atrás".

En los dos últimos años, detalló, "hemos perdido competitividad y una muestra más es que en Gran Canaria todos los partidos apoyan el tren, mientras que en Tenerife no".

Para Linares, "Pedro Martín antepone sus intereses a los de Tenerife porque Sí Podemos Canarias le amenazó con romper el pacto en el Cabildo si apoyaba el tren, está pensando en él y no en la ciudadanía de Tenerife y no podemos quedarnos atrás en esta materia".

LINARES CARGA CONTRA "LOS VAIVENES" DEL PSOE

Asimismo, lamentó las diferentes posturas del PSOE en el Cabildo de Tenerife y en el Gobierno de Canarias, ya que el presidente autonómico Ángel Víctor Torres ha asegurado que está a favor del tren, mientras que el presidente insular dice que no es una prioridad y que cuesta mucho.

"Los vaivenes del PSOE en el Gobierno y en el Cabildo hacen que Tenerife se quede atrás", destacó.

Ahora, dijo, "hay una oportunidad histórica de recibir dinero de España y de Europa para desarrollar el tren y aprovechar el trabajo previo que se ha venido haciendo por parte de Coalición Canaria en los últimos años desde el Cabildo".

En esa línea, resalta que "en Gran Canaria lo han entendido así y todos los partidos lo apoyan, pero aquí no, el único motivo por el que Pedro Martín y el PSOE no apoyan el tren es porque su puesto está en riesgo, pero tiene que tener altura de miras y pensar en el bien de Tenerife y la ciudadanía y no en el suyo particular".