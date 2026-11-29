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SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha valorado este domingo la alta participación en las Elecciones Generales pues es "positivo" que haya subido en hasta quince puntos ya que "es bueno para la democracia".

En declaraciones a los periodistas en la sede del partido en Tenerife, donde los nacionalistas tienen su cuartel de campaña, ha afirmado que "la democracia consiste en que la gente acude a los colegios electorales a votar" y si hay formaciones políticas que "no están contentas con que la gente vaya a votar" pues "muy democráticos no son".

Toledo ha indicado que no sabe a quién puede beneficiar el incremento de la participación y se apresta a "esperar a que los resultados salgan para saber cuál es el escenario" al que se enfrentan todos los partidos.

Sobre los sondeos a pie de urna, ha apuntando que "no suelen acertar" en Canarias por lo que ha insistido en "esperar", ya que al ser islas hay una "fragmentación" y un sistema electoral complejo "para las empresas que desde Madrid hacen la demoscopia y no suelen acertar".

"Yo digo, calma, vamos a esperar y cuando termine el resultado habrá tiempo de valorarlo", ha apuntado, remarcando que no quiere entrar en la "política ficción" y esperar a que terminen los resultados.