La CCE felicita a Domínguez por el premio que ATA otorgó a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos - CEDIDO POR CCE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha trasladado su felicitación al vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, por el premio premio autónomo del año 2026 que Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) entregó este lunes a su departamento en reconocimiento a su labor en favor de los autónomos de las islas.

Según ha explicado la patronal en un comunicado, en el acto de entrega de la XXV Edición de los Premios Autónomo del Año, estuvo presente su vicepresidente ejecutivo, José Cristóbal García.

De esta manera, ha indicado que con este galardón, ATA reconoce la elaboración del Plan de Respaldo de Autónomos que puso en marcha el Gobierno de Canarias a comienzos de este ejercicio.

En el mismo se contempla un conjunto de medidas que persiguen proteger, acompañar y aliviar la carga fiscal y económica de los trabajadores por cuenta propia en Canarias.

La puesta en marcha de este Plan supuso la entrada en vigor de la exención del IGIC a aquellos empresarios autónomos que cuenten con una facturación anual de hasta 50.000 euros, lo que sitúa a Canarias como la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios.

Con todo, la patronal ha explicado que la elaboración del Plan contó con la participación de ATA y de la propia CCE, e incluye también medidas de relevancia como ayudas directas y exenciones fiscales para facilitar la conciliación de la vida empresarial y familiar de los autónomos de las islas.

Aquí se incluyen las subvenciones para contratar a personal en casos de baja por enfermedad o por embarazo, y ayudas directas para el cuidado de menores, además de la implantación de la tarifa cero que subvenciona las cuotas a la seguridad social de los nuevos autónomos durante los dos primeros años.

Por último, la CCE ha mostrado su predisposición a contribuir en la elaboración "de todos aquellos planes e iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial, la competitividad de nuestra economía y la creación de empleo".