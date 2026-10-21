El CEIP Tigaday (El Hierro) pasa a enseñanza telemática tres el brote de meningitis

VALVERDE (EL HIERRO), 21 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Frontera han acordado como medida preventiva que el alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria pase a la modalidad de enseñanza telemática a raíz del brote de meningitis vírica que por ahora cuenta con tres afectados.

El objetivo es reducir al máximo el contacto físico entre los niños y niñas de estas edades, detalla en una nota.

No obstante, el consistorio traslada un mensaje de tranquilidad a la población ante los casos de meningitis vírica detectados en el municipio, especialmente a las familias con menores en edad escolar, y recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Según la información trasladada, los tres menores afectados evolucionan favorablemente y las autoridades sanitarias han activado los protocolos de seguimiento y prevención correspondientes.

Asimismo, se recomienda que, durante este periodo, estos menores no acudan a actividades extraescolares ni a espacios de reunión con otros niños y niñas.

El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, ha querido dirigirse directamente a las familias para transmitirles un mensaje de serenidad y responsabilidad ante esta situación: "Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias de La Frontera ante los casos de meningitis vírica detectados en nuestro municipio. Los tres menores afectados evolucionan favorablemente y las autoridades sanitarias han activado los protocolos de seguimiento y prevención correspondientes".

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento mantiene la coordinación con las autoridades sanitarias y educativas, siguiendo sus indicaciones y colaborando en todo lo necesario para proteger la salud de la población infantil.

Además, ha recordado la importancia de mantener la calma, reforzar las medidas de higiene, especialmente el lavado de manos con agua y jabón, y atender siempre a las recomendaciones oficiales.

"Quiero trasladar todo mi cariño y apoyo a las familias afectadas, así como agradecer a los profesionales sanitarios y educativos su trabajo y compromiso. Es fundamental actuar con prudencia y responsabilidad, sin generar alarma, y seguir las indicaciones de quienes están realizando el seguimiento de esta situación", ha manifestado.