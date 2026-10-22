CERMI recuerda que los derechos de las personas con discapacidad hay que "garantizarlos": "No basta con reconocerlos"

XX Congreso de CERMIS Autonómicos - CEDIDO POR CERMI

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha recordado que los derechos de las personas con discapacidad hay que "garantizarlos", ya que "no basta con defenderlos".

Así se ha puesto este jueves de manifiesto durante la inauguración del XX Congreso de CERMIS Autonómicos, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema 'La dimensión territorial de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Balance de dos décadas (2006-2026) de vigencia'.

La sesión inaugural ha contado con la participación del presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez; la presidenta del CERMI Canarias, Carmen Laucirica; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín Blanco.

Durante su intervención, la presidenta del CERMI Canarias, Carmen Laucirica, ha destacado que la realidad de las personas con discapacidad varía según el territorio en el que viven y reclamando especial atención a la ultraperiferia y la doble insularidad.

De igual modo, ha resaltado la colaboración institucional y el compromiso del movimiento asociativo con el intercambio de experiencias y la defensa de los derechos desde las distintas realidades territoriales.

LA CONVENCIÓN, "LO MEJOR QUE NOS HA PASADO"

Por su parte, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha reivindicado el papel transformador del movimiento social organizado y de la Convención de Naciones Unidas, a la que ha definido como "lo mejor que nos ha pasado" a las personas con discapacidad.

Ha destacado que el activismo de las personas con discapacidad y sus familias ha impulsado cambios legislativos, políticos y sociales mediante una acción colectiva que combina la colaboración institucional con la exigencia de cumplimiento de los derechos humanos.

Pérez Bueno ha situado el principal desafío en la distancia entre el reconocimiento normativo y su aplicación efectiva. "Los derechos humanos no se pueden solo declarar, tienen que ser efectivos", ha afirmado, advirtiendo de que "la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos" sigue siendo uno de los grandes déficits de las políticas públicas.

Se trata de una situación que, dijo, genera frustración entre las personas y familias que ven reconocidos sus derechos sin disponer siempre de los apoyos necesarios para ejercerlos.

Asimismo, ha defendido que la singularidad territorial de Canarias, marcada por la insularidad, la doble insularidad y la condición ultraperiférica, debe incorporarse a las decisiones públicas mediante medidas de acción positiva.

Para el presidente de CERMI, estas circunstancias, no pueden convertirse en factores de discriminación, sino que deben tenerse en cuenta para extender la inclusión y el bienestar a todas las personas con discapacidad, también en cada una de las islas.