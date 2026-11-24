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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una ciclista, de 33 años, ha resultado herida de carácter grave tras sufrir una caída en el kilómetro 4 de la GC-120, a su paso por el municipio de Ingenio (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se ha producido durante la tarde de este lunes en dicha zona, donde la deportista colisionó contra una valla tras sufrir una caída, motivo por el que se trasladó hasta el lugar el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Seguidamente el personal sanitario comprobó que la ciclista presentaba diversos traumatismos de pronóstico grave, por lo que tras estabilizarla fue evacuada en el helicóptero hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, desde donde una ambulancia la trasladó hasta el servicio de urgencias.

En la resolución de los hechos también participaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como agentes de la Guardia Civil que regularon el tráfico e instruyeron el atestado.