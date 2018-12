El cierre del anillo insular saldrá a licitación antes de que acabe el año

Publicado 05/12/2018 17:09:08 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias publicará antes del 31 de diciembre las obras del cierre del anillo insular, entre El Tanque-Santiago del Teide, por un importe superior a los 365 millones de euros, dando comienzo así al proceso de licitación de ofertas para poder adjudicar e iniciar las obras el próximo año.

Así lo ha anunciado el consejero del área, Pablo Rodríguez, tras una reunión celebrada en el Cabildo de Tenerife para analizar el proyecto del cierre del anillo insular. Al encuentro asistieron el presidente del Cabildo, Carlos Alonso; los directores insulares de Movilidad y Fomento, Miguel Becerra y Ofelia Manjón, y representantes del Partido Socialista y Partido Popular de la Corporación insular.

En declaraciones a los medios, Pablo Rodríguez explicó que uno de los motivos de esta reunión ha sido el "cierto desconocimiento" que existía en torno a un proyecto que, recordó, es el de mayor envergadura desde el punto de vista presupuestario de todo el Convenio de Carreteras y que no sólo va a mejorar la movilidad y la conectividad de la isla, sino también va a ser un incentivo muy importante para la generación de empleo y riqueza en dos sectores como el de la construcción y la obra pública.

En relación al segundo carril del anillo, destinado a vehículos lentos, el consejero ha precisado que una modificación del trazado del proyecto hubiese supuesto una modificación de la declaración de impacto ambiental, que caduca en marzo de 2019 y cuya tramitación duró cuatro años "Redactar ahora una nueva declaración nos obligaba a que el anillo insular se empezara a ejecutar en la próxima década, y los ciudadanos de Tenerife no pueden esperar más a que esta obra comience", subrayó.

Pablo Rodríguez aclaró que la nueva Ley del Sector Público permite incorporar a la licitación del proyecto un modificado ya previsto que incluye este carril adicional de cerca de 2 kilómetros y un coste de unos 10 millones de euros. "Eso llevará a que entre los 5 kilómetros del túnel, que tiene dos carriles en cada sentido, más este carril adicional, la obra responda a las necesidades actuales de manera sobrada", afirmó.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, precisó que el proyecto del segundo carril del anillo insular ya está redactado pero no ha sido autorizado porque tiene que hacerse un trámite ambiental que durará unos dos años que, sumados a un año más de ejecución, permitiría que entre en funcionamiento al mismo tiempo que el cierre del anillo.

Carlos Alonso explicó que en los tramos del anillo también se ha previsto un desdoblamiento que se llevará a cabo en el futuro, sobre todo en el tramo de Guía de Isora, donde hay más afluencia de tráfico; entre Icod de los Vinos-El Tanque, y en los tramos que quedarían en sentido descendente entre El Tanque y la boca norte del anillo, en la zona de Santiago del Teide. En este sentido, el Cabildo se ha comprometido a que con el estudio de movilidad que tendrá en enero se podrá iniciar una planificación de la redacción de esos proyectos, así como su trámite ambiental, para ir desarrollándolos.

Alonso insistió en que con el proyecto actual del anillo insular, un conductor que salga desde Tacoronte llegaría antes a Adeje haciendo el recorrido por el oeste. En su opinión, eso va a reequilibrar el sistema actual de circulación; va a acortar los tiempos de conexión entre el norte y el sur, lo que generará una mejora del bienestar en la zona norte, y hará que la actividad turística pueda desbordarse más al norte de la isla. Además, añadió que en dos años, por los beneficios que induce, el anillo insular ya le saldrá rentable a la economía de Tenerife.

No obstante, ha querido dejar claro que otra de las soluciones a los problemas de movilidad de la isla pasa por la vía de circunvalación entre Santa Cruz y La Laguna, más conocida como Vía Exterior, que "en algún momento dado habrá que poner encima de la mesa para conocer cómo sacarla adelante". "Para nosotros no estaba dentro del primer grupo de prioridades, pero en este segundo grupo, en el que ya hay que empezar a trabajar para disponer de proyectos de manera que se puedan ejecutar con posterioridad, está la Vía de Circunvalación", recalcó Alonso.

CRÍTICAS AL PROYECTO.

Desde que el PSOE asumiera la responsabilidad de la Consejería de Obras Públicas, e incluso después con Pablo Rodríguez al frente, las críticas en torno al anillo insular han sido constantes. A este respecto, el consejero admitió que a pesar del "buen clima" de la reunión de hoy, las críticas "van a seguir" porque los ciudadanos que sufren las colas y los atascos "necesitan soluciones inmediatas". Ahora bien, incidió en que una obra como el anillo insular no puede traer consigo soluciones a corto plazo, toda vez que los trabajos van a tardar cinco años en ejecutarse.

Rodríguez incidió en que a pesar de las críticas, él no va a dejar de trabajar "para ir pasando hitos" y remarcó que hace 22 meses, cuando tomo posesión, no había un proyecto actualizado del anillo y hoy no sólo ya está actualizado, sino que se va a licitar este mes de diciembre y se va a adjudicar e iniciar el año que viene: "Los hechos, al final, superan a las palabras y en ese trabajo vamos a seguir".

El presidente del Cabildo también cree que las críticas van a seguir, incluso por su parte, porque el problema de la congestión en las carreteras de la isla es "muy importante" y una parte de la solución pasa por proyectos como el cierre del anillo insular, por "los que hay que seguir apurando, presionando y empujando para que la obra salga".

Preguntado por la ruptura del 'Pacto por Tenerife' por parte del PP, tras conocer que el anillo insular sólo tendría un carril por sentido, Carlos Alonso dijo que es "falso" que no conocieran este aspecto: "Lo conocía el alcalde de Santiago del Teide, el alcalde de El Tanque, la consejera de Patrimonio y el consejero de Medio Ambiente. Era un proyecto que era conocido por todos", afirmó.

Carlos Alonso comentó que en la reunión de hoy los consejeros del PP y del PSOE han admitido que son partidarios de la decisión que se tomó hace dos años, es decir, revisar el proyecto y actualizarlo, de manera que las obras puedan comenzar el año que viene, y no por sacar una nueva declaración de impacto ambiental que hubiera tardado tres años.

Alonso lamentó que el PP haya tomado esta decisión "sin haber preguntado", pero insistió en que "buena parte de la clase política del Partido Popular y del Partido Socialista conocía el proyecto". A su juicio, el 'Pacto por Tenerife' es "muy valioso" porque fija cuáles son las prioridades para la isla, entre ellas el anillo; por eso pide a ambos partidos que reconsideren su postura con la información que se les ha dado y se posicionen de nuevo al lado de sacar adelante este proyecto