Las citas para donar sangre en Canarias se solicitan desde este miércoles a través del 012

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha informado de que la gestión de citas para donar sangre en las islas se debe solicitar desde este miércoles, 22 de julio, a través del Servicio de Información y Atención Telefónica del Gobierno de Canarias, en el teléfono 012.

Al respecto, se expuso que desde que se iniciara la pandemia del coronavirus, el ICHH ha tenido que formalizar un sistema de cita previa para garantizar la seguridad de las personas donantes y de los equipos médicos, evitando aglomeraciones y tiempos de espera, según informó el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Así, desde este miércoles quien desee donar sangre en Canarias podrá llamar al 012 para solicitar cita en los puntos de extracción fijos e itinerantes de las islas de Tenerife y Gran Canaria, si bien el resto de colectas se irá incorporando paulatinamente a la gestión del 012, por lo que hasta que llegue ese momento se mantendrá activo el formulario de cita previa publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com.

Además el personal operador del 012 se ocupará de gestionar las llamadas a donantes habituales para recordarles cuándo pueden volver a donar, informarles de la puesta en marcha de una colecta en su municipio y dar cita.

En cuanto a la donación de sangre en los centros hospitalarios de la Red Transfusional Canaria en las islas no es preciso pedir cita previa, si bien se recomienda llamar con antelación al servicio para garantizar el normal funcionamiento de los bancos de sangre. Se pueden obtener más información sobre horarios y teléfonos de contacto en el enlace: http://efectodonacion.com/puntos-fijos/

En cuanto al servicio de atención telefónica del 012 está disponible de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas y se presta también a través de los teléfonos 922 470 012 y 928 301 012.

Por último, recuerdan que para donar sangre las personas deben presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Asimismo, ante las circunstancias actuales, se debe no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por el Covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.