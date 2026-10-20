Clavijo anuncia que el Presupuesto 2027 será el más alto, con aumentos del 10% en Educación y Políticas Sociales

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que los presupuestos autonómicos de 2027 serán "los más altos de la historia de la democracia" y "los más sociales", ya que contemplan un incremento del 10% en las partidas de Educación y de Políticas Sociales, además de una dotación para Sanidad que superará por primera vez los 5.000 millones de euros.

Así lo ha dicho este martes en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del PSOE, Sebastián Franquis, sobre las medidas que incorporará el presupuesto de 2027 para responder a los problemas de la sociedad canaria.

Al respecto, Clavijo ha afeado a los socialistas que critiquen el presupuesto regional cuando, a nivel estatal, han sido "incapaces" de hacer "ni un sólo presupuesto porque no tienen proyecto de país". "Háganselo ver", dijo a los representantes del PSOE Canarias.

"Estos presupuestos --continuó-- van a ser los más altos de la historia de la democracia pero también serán los más sociales. Sanidad va a superar los 5.000 millones de euros por primera vez en la historia, Educación va a tener un incremento del 10% y Políticas sociales va a tener otro aumento del 10%".

Para el presidente, todo esto irá a favor de las familias de las islas y de unos servicios públicos que ofrecen un estado del bienestar en Canarias del que, aunque con sus errores, entendió que hay que sentirse "orgulloso".

En este sentido, recordó al PSOE que el Gobierno regional ha sido capaz de rebajar el tiempo en más de 500 días el tiempo de resolución de los expedientes en Dependencia y que la legislatura acabará con un plazo en torno a los 180 días, "que es lo que dice la ley".

Asimismo, ha reclamado al Gobierno de España que incremente su aportación a la Dependencia, al sostener que financia el 22% del coste frente al 28% que, según ha indicado, debería asumir. "Ya nos gustaría que el Gobierno de España ponga el 28% que no está poniendo", ha señalado.

FRANQUIS (PSOE): "LA VIVIENDA ES EL FRACASO DE LA LEGISLATURA"

Por su parte, desde el PSOE, Sebastián Franquis ha criticado que en 38 meses de Gobierno, el resultado del Ejecutivo presidido por Clavijo es que Canarias "haya perdido tres años" y ha hecho especial hincapié en que la vivienda se ha convertido en el "fracaso" de la legislatura. "Y la juventud es el rostro más visible de ese fracaso", observó.

El socialista ha alertado sobre la situación de la sanidad pública y ha aludido a la huelga indefinida de médicos y al "colapso" en materia de Dependencia.

También ha denunciado que más del 30% de la población canaria se encuentra en situación de pobreza o exclusión social y ha señalado que la economía del archipiélago continúa arrastrando "problemas estructurales de productividad".

"Y esto está ocurriendo con un Gobierno de Canarias que tiene los mejores presupuestos más amplios de toda su historia. El Gobierno más caro, con más recursos y que están recaudando tributariamente como nunca", concluyó.