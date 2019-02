Clavijo ataca a los partidos que critican el superávit canario y no temen una nueva crisis, "que puede llegar"

Publicado 19/02/2019 13:24:43 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha atacado este martes a los partidos políticos que critican el superávit de las cuentas públicas canarias como si "por sí mismo fuera pecaminoso" y no tienen en cuenta una eventual nueva crisis que, considera, "puede llegar".

"Canarias cumple con los objetivos de déficit y deuda, pero parece que estas noticias son algo terrible para determinadas fuerzas políticas. Como si no existieran reglas económico-financieras que el Estado español y las comunidades autónomas no tuvieran que cumplir. Como si el superávit por sí mismo fuera pecaminoso", aseveró durante su discurso del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria.

Así, lamento que parezca que "no fuera conveniente no estar endeudados por si llega, que puede llegar, otra crisis económica". De hecho, incidió, "muchos economistas ya no hablan de periódicas crisis económicas, sino de periódicas crisis del crédito".

Por contra, defendió que su Ejecutivo ha hecho una política económica "basada en un diagnóstico realista, en el diálogo y en los instrumentos de planificación".

Una política de hechos que ha materializado muchas metas que nos marcamos al comienzo de mandato en la que destacan la renovación del REF económico y el fomento de las renovables, el impulso a la internacionalización, el apoyo a pymes y la apuesta por el conocimiento", sostuvo.