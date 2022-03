Clavijo (CC) reclama al Gobierno canario una "hoja de ruta" contra las repercusiones de la situación económica actual

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador de CC por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al Gobierno regional "grandes acuerdos" y una "hoja de ruta" contra las repercusiones en las islas de la situación económica actual, agravada por la guerra producida tras la invasión rusa de Ucrania.

"En Canarias siempre afecta más --dijo sobre la diferencia del impacto de la guerra en el archipiélago respecto a la península--. Por ejemplo, en las islas verdes --La Gomera, El Hierro y La Palma-- el precio del combustible, ya de por sí, tiene un diferencial importante respecto al precio con Tenerife o Gran Canaria, y todo esto se va a acentuar".

En declaraciones a los medios de comunicación, Clavijo señaló que CC se ha reunido con industriales o transportistas, entre otros sectores, y que en estos encuentros les han comentado que llenar el tanque de gasolina del vehículo está costando un 30% más.

"Pero es que los módulos --en Canarias se suele pagar por módulos-- han subido y los seguros de autónomo se quieren subir", para agregar que en el caso de la industria, el precio de la luz ha subido "casi un 105%" y a los furgones de reparto les ha subido la gasolina "casi un 30%".

Además, apuntó que a esta situación se suma que el precio de los cereales se ha incrementado también prácticamente "un 100%" e indicó que el segundo efecto de todo esto es la subida del precio de los productos, lo que produce inflación.

"El panorama es muy complejo, lo suficiente como para que nos sentemos todos, alcancemos grandes acuerdos y al menos el Gobierno de Canarias tenga una hoja de ruta. Pero la hoja de ruta no puede ser sentarse a esperar a ver qué hacen otros o decir 'mira qué difícil está todo'", observó.

Para Clavijo, cuando se gobierna, "hay que hacer algo". "Nos hemos quedado --concluyó-- francamente preocupados porque no sólo no tienen plan sino que el propio presidente verbaliza que no sabe qué hacer y que lo que hay que hacer es esperar".