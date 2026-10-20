Clavijo confía aún en el Gobierno para cumplir la 'agenda canaria' y augura pelea "hasta el último día"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su confianza en que el Gobierno central muestre aún su "voluntad" de cumplir con el contenido íntegro de la 'agenda canaria' y ha augurado que va a pelear "hasta el último día".

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular ha dicho que "no es es una cuestión política sino de justicia" y cree que si no se cierran los asuntos pendientes se demostrará que las últimas partidas desbloqueadas en verano --un total de 190 millones-- obedecían a alguna "maniobra política".

Clavijo cree que en los consejos de ministros que quedan pendientes aún se puede aprobar, entre otras cosas, la adenda al convenio de carreteras, el abono del Posei adicional, la inversión en obras hidráulicas o la limitación de la compra de vivienda para los no residentes.

El presidente ha lamentado que su Ejecutivo haya tenido que adelantar los 100 millones para la recuperación de La Palma vía superávit y mantiene la reclamación en partidas sobre pobreza, empleo, infraestructuras o energía.

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha pedido diferenciar entre "cuentos y cuentas" pues no sabe si realmente han llegado ya los 190 millones desbloqueados.

Ha reivindicado la gestión del Ejecutivo ante el "desgobierno" del Gobierno central, que ha ejemplificado en la "crisis" de Ceuta y la "incompetencia" de gestión, con migrantes "deambulando por las calles".

Por ello ha reclamado los 100 millones comprometidos para la reconstrucción de La Palma, los 24 millones del Posei adelantados por el Gobierno central o los 42 millones al año de infraestructuras educativas "que no se hacen".