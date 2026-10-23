Clavijo critica el "silencio" y la "desidia" del Estado ante el repunte migratorio y la presión en El Hierro y Lanzarote

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones a los medios en Bruselas - EUROPA PRESS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado el "silencio" y la "desidia" del Gobierno de España ante el repunte de la migración irregular en la ruta atlántica y la presión que están soportando especialmente las islas de El Hierro y Lanzarote.

Al respecto, ha hecho especial hincapié en que el Gobierno regional viene desde hace meses anticipando que este repunte iba a tener lugar durante los últimos meses del año. "Veo la situación con entre frustración y tristeza porque esto que está ocurriendo dijimos que iba a ocurrir hace casi un año", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación en Lanzarote, Clavijo ha recordado que la Comunidad Autónoma ya había advertido de la necesidad de reforzar el personal de Salvamento Marítimo y de las consecuencias que tendría la entrada en vigor, el pasado 12 de junio, del nuevo pacto europeo sobre migración y asilo.

También ha apuntado que, tras los últimos sucesos en Ceuta, la presión migratoria se ha dirigido hacia el norte, lo que ha supuesto la reactivación de la ruta atlántica, con el consiguiente aumento de llegadas y fallecimientos.

"Ahora mismo tenemos la isla de El Hierro y la isla de Lanzarote con muchísima presión. Y no tenemos los recursos", ha afirmado, para incidir en la falta de convenios estatales que garanticen la atención sanitaria a las personas que llegan a las costas canarias en condiciones de salud muy deterioradas.

Al respecto, el presidente ha hecho especial hincapié que esta situación está sometiendo a una "muchísima presión" a los servicios sanitarios, especialmente en El Hierro.

De igual modo, ha lamentado que, pese a haber solicitado en tres ocasiones la convocatoria de la Junta de Seguridad y haber advertido de la evolución de la situación, el Ejecutivo central no haya respondido.

"LO QUE ESTAMOS OBTENIENDO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA ES SILENCIO"

"Lo que no entendemos es que, después de tres solicitudes de convocar la Junta de Seguridad, después de haber advertido de que esto iba a ocurrir, lo que estamos obteniendo del Gobierno de España es silencio", ha reprochado.

Para Clavijo, esta falta de respuesta "no es justa con los canarios, ni con los migrantes que llegan en ocasiones al borde de la muerte, y tampoco representa la imagen que España debería proyectar como país".

Por su parte, ha subrayado que las llegadas registradas en septiembre y octubre han estado "muy por encima" de las del mismo periodo de 2024, año en el que se batieron los récords de llegadas a Canarias.

"El Gobierno no está en funciones. Está gobernando hasta el 29 de noviembre, momento en el que estará en funciones. No entiendo esta desidia, salvo que estén en campaña electoral, pero desde luego la campaña electoral no puede ser en detrimento de Canarias ni de los migrantes", ha concluido.