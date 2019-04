Clavijo da instrucciones a sus abogados para poder declarar "cuanto antes" por el caso Grúas

Publicado 05/04/2019 16:31:23 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado instrucciones a sus abogados para poder declarar "cuanto antes" ante la juez que instruye el llamado 'caso Grúas' y así poder resolver "cualquier duda" que tenga acerca del expediente de rescate de la concesión de este servicio.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, a raíz de que la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, Celia Blanco, haya emitido una providencia en la que aclara que el presidente de Canarias se encuentra en calidad de investigado y no como interviniente.

Fernando Clavijo ha indicado que tras haber sido citado, haberse anulado el caso y haber dado explicaciones en el Parlamento hasta en dos ocasiones, "por fin" ya sabe dónde tiene que ir a dar explicaciones, e insistió en que todo este asunto es fruto de una "denuncia política".

A este respecto, el presidente reiteró que no sólo se secuestró -término técnico- y se requilibró el servicio de grúas, sino que éste "no se interrumpió y no le costó ni un euro al Ayuntamiento porque el préstamo fue devuelto, incluso con intereses", por lo que espera que con las explicaciones que dé a la juez "quede todo aclarado".